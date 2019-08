A Polícia encontrou o possível carro utilizado por criminosos na morte de uma inspetora em estrada na Zona Sul do Estado

A Polícia Civil gaúcha tem fortes indícios de que um automóvel encontrado queimado nessa sexta-feira no município de Cerrito, no Sul do Estado, é o mesmo utilizado na morte da inspetora Cristina Gonçalves Lucas, 38 anos. Trata-se de um Ford Fiesta que estava em uma área de mata próxima à Ponte do Império, no rio Piratini (próximo à rodovia BR-293) e foi localizado após uma denúncia anônima.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira. Conforme a investigação, a policial civil havia entrado em férias e seguia em viagem de carro para Porto Alegre, onde embarcaria no Aeroporto Salgado Filho para Goiânia (GO). Com ela estavam o marido, um filho de 9 anos e outro de 1 ano, além da sogra. Por volta da 1h, em um trevo de acesso da BR-116 para Pelotas, eles foram interceptados pelos criminosos – três ou quatro, ainda não se tem certeza.

Nesse momento, uma dupla armada desceu do outro carro, exigindo que o marido de Cristina parasse. Ele – que é policial da Brigada Militar) não atendeu à ordem e acelerou o veículo. Um dos supostos assaltantes então deu pelo menos um tiro, ferindo na cabeça a mulher – que chegou a ser internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Pelotas, mas teve morte cerebral confirmada no início da noite. Os demais familiares não se feriram.

Diversas pessoas foram interrrogadas até agora, incluindo o marido da vítima e uma testemunha do incidente. Embora a Polícia Civil ainda não revele todos os detalhes da apuração do caso, já admite ter chegado a pelo menos dois suspeitos. O caso é tratado como possível latrocínio (matar para roubar), mas a Polícia Civil não descartam outras linhas de investigação.

Natural de Rio Grande, ela trabalhava em São José do Norte desde 2017, quando ingressou na corporação, após uma década como brigadiana. Segundo colegas e ex-colegas de profissão, a tranquilidade na hora de resolver problemas era uma das principais características pessoais de Cristina, que poucos meses atrás havia retornado da licença-maternidade decorrente do nascimento do segundo filho.

Vários deles participaram das cerimônias de despedida da inspetora. O sepultamento foi realizado no fim da tarde dessa sexta-feira, no Cemitério Católico de Rio Grande. Estavam no local mais de 20 viaturas da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, todas com faixas de luto.

Nota de pesar

Após a confirmação da morte, a Polícia Civil gaúcha publicou em seu site uma mensagem oficial, registrando a perda e enaltecendo as qualidades da inspetora. Confira a seguir a íntegra do texto.

“A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da inspetora de polícia Cristina Gonçalves Lucas. Cristina teve morte encefálica decretada no início desta tarde, 01 de agosto de 2019, em decorrência de disparo de arma de fogo. A policial estava saindo de férias com a família, quando foi vítima de roubo, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, em Pelotas.

Cristina, 38 anos, formou-se na Academia de Polícia Civil em fevereiro de 2017 e estava lotada na Delegacia de Polícia de São José do Norte. A Polícia Civil se solidariza com a dor dos familiares, policiais e amigos, diante desta perda irreparável. Por fim, agradece o apoio que está recebendo das demais instituições de segurança pública na busca dos deliquentes e informa que não medirá esforços para identificar e prender os autores do crime”.

(Marcello Campos)

