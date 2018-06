A polícia encontrou um depósito de drogas na Zona Leste de Porto Alegre

A Polícia Civil encontrou, na manhã deste sábado (16), um depósito de drogas localizado em uma residência abandonada no Campo da Tuca, na Zona Leste de Porto Alegre. A ação foi realizada pela 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico.

No local, foram encontrados 1,6 quilo de cocaína e um quilo de maconha. “Traficantes estão adotando a expulsão de moradores de suas casas como estratégia para mascarar depósitos de drogas e prepará-las para a venda”, disse o delegado Maurício Barison.

Ninguém foi preso. Segundo a polícia, as investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pelo depósito de entorpecentes.

Litoral Sul

A Polícia Civil realizou na sexta-feira (15) uma operação contra uma facção criminosa que atua no bairro Navegantes, em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os agentes prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

Foram apreendidos uma pistola 9 milímetros municiada com kit rajada, prolongador e mira a laser, um veículo Ford Fusion utilizado para o tráfico, dinheiro, celular e uma capa de colete balístico. Segundo as investigações, o preso seria gerente de um traficante de maior porte, que já se encontra preso.

As investigações apontam que essa facção é uma ramificação de uma organização conhecida, com envolvimento com tráfico, diversos homicídios e com grande poder de fogo, por possuir armamento de guerra. Durante a operação, também foi preso um homem condenado por roubos a coletivos.

