A polícia encontrou um desmanche clandestino de veículos que tinha uma porta secreta para acessar um estabelecimento credenciado pelo Detran na Região Metropolitana de Porto Alegre

A Polícia Civil encontrou na quarta-feira (01), em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um desmanche de veículos clandestino ao lado de um CDV (Centro de Desmanches Veiculares) credenciado pelo Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito). As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (02).

Segundo o delegado Thiago Bennemann, durante a vistoria foi encontrada uma porta secreta que ligava o depósito clandestino ao CDV. No desmanche, foi localizado um veículo roubado no bairro Guajuviras, em Canoas, no dia 27 de julho. O carro estava sendo desmanchado no momento da chegada dos policiais. Quatro criminosos foram presos em flagrante por receptação e adulteração de sinais identificadores, pois o veículo estava com placas clonadas. Todos os presos eram funcionários do CDV, circunstância confirmada através de documentos apreendidos no local.

Foram encontradas também toneladas de peças automotivas suspeitas, motores, portas e carcaças de veículos. Conforme o delegado Adriano Nonnenmacher, a operação policial foi uma importante ação em conjunto com a Defrec (Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas) de Canoas.

Placas para carros

No mês passado, uma fábrica clandestina de placas para carros roubados foi descoberta pela BM (Brigada Militar) em um apartamento localizado na Travessa Américo Silveira, no bairro Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre.

Um criminoso que estava no local foi preso. Dezenas de placas de veículos, rádio comunicadores e dinheiro foram apreendidos. A fábrica clandestina foi encontrada depois que a BM abordou um carro roubado dirigido por um adolescente na Vila Nazaré. O menor, que também transportava drogas, indicou o local para a polícia.

