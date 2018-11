A polícia encontrou um laboratório para a produção de drogas em Porto Alegre

Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil encontrou, na madrugada desta quinta-feira (15), um laboratório clandestino para a produção de drogas em um imóvel localizado no loteamento Zumbi dos Palmares, no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre.

Foram apreendidas dezenas de porções de maconha, cocaína e crack, além da droga conhecida como “sucesso”, que é semelhante ao lança-perfume. De acordo com o delegado Rafael Pereira, da 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, os entorpecentes seriam comercializados em bares da região.

O diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza, destacou que o “sucesso” é uma espécie de inalante mais barato e mais perigoso ao usuário do que o lança-perfume. “Chama a atenção que havia uma espécie de bufê de drogas no local”, ressaltou Souza.

Serra Gaúcha

A Polícia Civil prendeu uma mulher por tráfico de drogas em Gramado, na Serra Gaúcha. A ação, realizada na manhã de quarta-feira (14), foi decorrente do cumprimento de um mandado de prisão temporária.

Segundo o delegado Gustavo Barcellos, a criminosa, de 27 anos, era uma das responsáveis por realizar a entrega de drogas em um local de venda de entorpecentes no bairro Moura, no município.

Fronteira Oeste

Também na quarta-feira, a Polícia Civil, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, prendeu em flagrante sete indivíduos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Outro indivíduo também foi preso em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, também pelo crime de tráfico de drogas.

Com os presos, foram encontradas 263 pedras de crack, um pé de maconha, uma porção de maconha, diversos telefones celulares e aproximadamente R$ 1.000 em notas fracionadas.

A ação, que faz parte da Operação Anjos da Lei, ocorreu no bairro Fluminense e foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana do Livramento, com o apoio do Serviço de Inteligência Policial e Análise Criminal da 12ª Delegacia de Polícia Regional do Interior e da Brigada Militar.

