A Polícia Federal deflagrou em três cidades gaúchas uma operação contra o câmbio ilegal de dólares

No início dessa terça-feira, a PF (Polícia Federal) deflagrou em três cidades do Rio Grande do Sul a Operação Benjamin, que investiga cinco organizações criminosas especializadas em câmbio ilegal de dólares. A força-tarefa contou com a participação direta de pelo menos 26 agentes.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Uruguaiana (2), Santana do Livramento (1) e Passo Fundo (1), além de duas ordens em São Paulo. Um grupo atuante em Porto Alegre também é investigado.

A apuração foi iniciada em maio do ano passado. De acordo com o que se apurou, quadrilhas realizavam de forma sistemática a aquisição do dinheiro norte-americano no Uruguai para posteriormente transportá-la, em espécie, até a capital paulista, onde era trocado por reais.

O objetivo era abastecer doleiros locais com os dólares. Para isso, transportavam a moeda estrangeira em compartimentos ocultos de veículos de passeio, bem como em ônibus de serviços de turismo. Em alguns episódos, as cédulas eram levadas escondidas junto ao corpo dos envolvidos.

Até o momento, a Operação Benjamin resultou em um total de nove apreensões de dinheiro em espécie, totalizando mais de US$ 1,1 milhão e R$ 620 mil ao longo. Ao menos 13 pessoas já foram indiciadas por diversos crimes associados ao esquema.

Denominação

O nome “Benjamin” foi escolhido pela PF em alusão ao norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790), retratado na estampa das cédulas de US$ 100. Além de cientista e político, ele foi jornalista, editor, autor, filantropo, abolicionista, funcionário público, diplomata, inventor e enxadrista.

Conhecido por suas citações e experiências fundamentais na área da eletricidade, Benjamin também se notabilizou como um dos líderes da Revolução Americana, conflito de 1776 que resultou na independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: