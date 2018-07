A Polícia Federal investiga um esquema de caminhoneiros que simulavam roubos de carga

A PF (Polícia Federal) realizou nesta terça-feira 17 uma operação batizada de Transbordo, contra um esquema de furto e receptação de cargas e caminhões em diversos Estados do Nordeste e Sudeste. O grupo, segundo a PF, valia-se de falsas comunicações de crimes de roubo de carga, além de adulteração de veículos, golpes em seguradoras e outros delitos.

A PF cumpriu 173 mandados judiciais expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió (AL), sendo 106 mandados de busca e apreensão e 64 mandados de prisão. Três empresas envolvidas na receptação de mercadorias serão interditadas ao longo do dia.

O esquema contava com a participação dos motoristas dos caminhões, que simulavam ter sido sequestrados por assaltantes, enquanto outros integrantes realizavam a desativação dos dispositivos de segurança do caminhão e a subtração da carga, e ao final o motorista comparecia em um órgão policial para realizar falsa comunicação de crime.

A investigação foi realizada pela Superintendência da Polícia Federal em Alagoas e contou com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante as investigações.

Os mandados foram cumpridos nos Estados de Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. Estima-se que o esquema tenha causado um prejuízo superior a 8,6 milhões de reais apenas em relação à subtração de cargas e caminhões.

Caminho Curto

A Polícia Federal também deflagrou, na sexta-feira, a Operação Caminho Curto, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e o roubo de cargas na comunidade conhecida como Complexo das Retas (Reta Velha e Reta Nova), no município fluminense de Itaboraí.

Cerca de 80 policiais federais, como o apoio das forças especiais da Polícia Militar, cumprem 27 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1° Vara Criminal de Itaboraí da Justiça Estadual.

A operação resultou de seis meses de investigação sobre ações de criminalidade local e suas ramificações. O principal líder da facção criminosa que atua na região foi recentemente transferido de um presídio federal de volta ao sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e está entre os alvos da operação. A região do Complexo das Retas, além da forte presença do tráfico de drogas tem elevado índice de roubo de cargas, em razão da proximidade com importantes rodovias de escoamento de produtos e suprimentos no Estado.

Carga de cigarros

Também na semana passada a PF apreendeu cerca de 60 mil cigarros contrabandeados do Paraguai, em operação na BR 156.

Policiais federais abordaram um caminhão tipo baú que seguia sentido Macapá, na BR 156, próximo ao KM 792. No veículo, estavam três homens que faziam transporte de utensílios domésticos e garrafões de água mineral para a capital. Ao conferirem a carga, os policiais depararam-se com três grandes caixas de cigarro de comercialização proibida no Brasil.

Os homens apontaram um casal como sendo os proprietários do produto. Após diligências, o casal foi localizado e conduzido à delegacia da PF em Oiapoque para prestar esclarecimentos. Os suspeitos admitiram serem os proprietários da carga e informaram que os cigarros seriam levados para o Porto de Santana/AP e de lá seguiriam para o interior do Pará, onde seriam vendidos.

Os cigarros serão encaminhados à Receita Federal e os envolvidos irão responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de contrabando. Se condenados, poderão cumprir pena de até 5 anos de reclusão.

