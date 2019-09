A Polícia Federal mira quatro desembargadores e um juiz do Trabalho na Operação Injusta Causa

A Operação Injusta Causa, deflagrada pela PF (Polícia Federal) e o MPF (Ministério Público Federal) nesta quarta-feira (11), investiga quatro desembargadores do TRT-5 (Tribunal Regional do Trabalho na Bahia) – Adna Aguiar, Norberto Frerichs, Pires Ribeiro, Esequias Oliveira – além do juiz Thiago Barbosa Ferraz de Andrade.

Os nomes dos cinco magistrados constam entre os requeridos de uma Reclamação Disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Os quatro desembargadores fazem parte da 5.ª Turma do TRT-5.

Cerca de 50 policiais federais e cinco procuradores da República foram mobilizados nesta manhã para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em gabinetes do TRT-5, em um escritório de advocacia e nas residências dos investigados. A Polícia Federal registrou que a ação investiga um suposto esquema de venda de decisões judiciais e tráfico de influência no TRT-5.

Na ação estavam também um delegado federal e agentes da Polícia Federal. Por volta das 10h, os agentes federais saíram com os malotes lacrados e nada comentaram com a imprensa.

Segundo a Procuradoria da Bahia, há indícios de que um grupo de juízes “estaria negociando acórdãos e decisões” no Tribunal do Trabalho. “Há suspeitas de que os valores pagos a título de honorários aos advogados envolvidos no esquema sejam rateados entre os integrantes da organização criminosa, incluindo os agentes públicos”, anotou o Ministério Público Federal.

As buscas teriam o objetivo de reunir documentos e provas do suposto recebimento de vantagens financeiras indevidas além de indicativos de combinações de decisões judiciais, de ocultação de bens e de associação entre os investigados, diz a PF. As ações foram requeridas pelo vice-procurador-geral da República Luciano Mariz Maia e autorizadas pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A Secretaria de Comunicação informou que o Tribunal Regional do Trabalho na Bahia está cooperando com as investigações. Informou, ainda, que aguarda novas informações, uma vez que o processo corre em segredo de Justiça.

Advogado

Um dos três advogados que tiveram as casas vasculhadas durante uma operação da Polícia Federal em Salvador nesta quarta-feira se desesperou e quebrou um celular diante dos agentes. Depois, ele atirou o telefone pela janela do apartamento.

O advogado também rasgou e jogou pela janela vários documentos – a operação buscava justamente esse tipo de conteúdo. Os policiais recuperaram o celular e também a papelada.

