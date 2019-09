A Polícia Federal mira um desembargador do Rio de Janeiro por suspeita de venda de sentenças

O desembargador Siro Darlan, do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) nesta terça-feira (24). O magistrado já vinha sendo investigado no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que apura a venda de sentenças no Fórum da capital.

Além da casa e endereços ligados ao magistrado, os agentes também cumpriram mandado em uma delegacia.