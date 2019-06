A Polícia Federal prende cinco em operação para combater crimes na internet. Um dos suspeitos cobrava em criptomoedas para aprovar candidatos no exame da Ordem dos Advogados do Brasil

A Polícia Federal (PF) de São Paulo prendeu cinco pessoas durante ação de combate a crimes cibernéticos na manhã desta terça-feira (4). Intitulada “Singular”, a operação encontrou fraudes bancárias e em organizadora de concursos. Um dos suspeitos cobrava em criptomoedas para aprovar candidatos no exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O principal crime cometido é a fraude bancária eletrônica, com o roubo de dados de cartões de crédito e sua revenda.

Dos mandados de prisão, dois foram cumpridos em São Paulo (um na capital e outro em Santos); dois no Rio Grande do Sul (em Santa Maria e Tapes) e outro no Ceará (Fortaleza). Os agentes também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.

A investigação ocorreu na chamada Deep Web, que é o nome que se dá a uma parte da internet que não pode ser acessada por meio de mecanismos de busca e fica oculta ao grande público. Foram identificados sete líderes de uma organização criminosa que age em todo o País.

De acordo com a PF, um dos hackers da quadrilha invadiu o sistema de informática de uma grande empresa responsável pela elaboração de concursos e cobrava valores em criptomoedas para aprovar candidatos que conseguissem chegar à segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no RN

A Polícia Federal cumpriu na última sexta-feira (31), em Natal, um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra um construtor, potiguar, 38 anos, condenado por estelionato pela 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. As diligências objetivaram instruir investigação em curso que apura a atuação de um suspeito de lavar dinheiro para assaltantes e traficantes de drogas.

Foram ainda cumpridos em Parnamirim/RN, região Metropolitana, um mandado de busca e dois mandados de prisão expedidos respectivamente pela 1ª Vara Criminal de Mossoró/RN e 2ª Vara Criminal de Parnaíba/PI, contra uma mesma pessoa: um auxiliar de farmácia, paraibano, 42 anos, acusado de traficar drogas.

No momento daquela ação policial um outro homem também se encontrava na residência: um vendedor de automóveis, cearense, 36 anos, que possui antecedentes criminais e responde a processos por homicídio, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo nas comarcas de Caucaia e Fortaleza/CE e que estaria ainda descumprindo pena de prisão domiciliar imposta contra si naquele Estado. Quando foram abordados, ambos se identificaram apresentando documentos falsos, e acabaram presos em flagrante e encaminhados para autuação na sede da Polícia Federal.

A suspeita da PF é que os três homens capturados nesta ação integram uma mesma organização criminosa dedicada ao tráfico de substâncias entorpecentes e à lavagem de dinheiro.

Ao término das buscas, foram apreendidos quatro automóveis, uma motocicleta, além de relógios, cheques, celulares e documentos diversos. Dos três presos, um foi encaminhado para o sistema prisional do Estado, enquanto outros dois ainda aguardavam transferência e permanecem custodiados na superintendência da PF, à disposição da Justiça.

