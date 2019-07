A Polícia Federal prendeu no aeroporto Salgado Filho duas mulheres que tentavam embarcar para Portugal com quase 6 quilos de cocaína

Na tarde dessa quarta-feira, a Superintendência da PF (Polícia Federal) no Rio Grande do Sul confirmou a prisão em flagrante de duas mulheres no aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte de Porto Alegre, por tráfico internacional de drogas. O incidente havia ocorrido na noite anterior.

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, a dupla tentava embarcar para a capital portuguesa, Lisboa, com pelo menos 5,5 quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido em fundos falsos nas malas de viagem e foi descoberto com o auxílio de dois cães farejadores.

Agentes da PF então abordaram as passageiras e vistoriaram as suas respectivas bagagens, verificando a presença de um bloco de pó branco que testes químicos comprovaram ser cocaína. O material estava em um pacote embalado por tecido azul, ocupando quase todo o volume em cada uma das malas.

Um das mulheres tem 30 anos e é natural de Caxias do Sul (Serra), enquanto a outra, de 24 anos, nasceu em Itacoatiara (AM). Nenhuma delas possuía antecedentes criminais. Ambas foram encaminhadas ao sistema penitenciário e estão à disposição da Justiça Federal. Os seus nomes não foram divulgados.

As características do caso indicam uma provável ação da gaúcha e da amazonense como “mulas”. Trata-se do uso de pessoas por terceiros para transportar produtos ilegais, mediante pagamento ou coação. O fato será alvo de inquérito, a fim de identificar o eventual envolvimento de outras pessoas.

Caso anterior

O incidente dessa terça-feira lembra outro, registrado no dia 12 de março deste ano, também uma noite de terça-feira no Salgado Filho e envolvendo duas mulheres. Além disso, outros aspectos chamam a atenção pela coincidência de detalhes entre os dois casos.

Procedentes de Fortaleza (CE), mãe e filha foram flagradas e presas na ocasião com 5 quilos de cocaína, disfarçados no forro de suas malas e que tinham como destino Portugal. A identificação da droga nas malas também foi feita pela dupla de cachorros farejadores da Polícia Federal.

Joias semipreciosas

No final de abril, o Salgado Filho foi palco de outra tentativa de tráfico usando mulheres. Na ocasião, duas peruanas receberam voz-de-prisão após descerem na capital gaúcha com 113 quilos de joias semipreciosas. Mãe e filha, elas haviam embarcado em diferentes voos no país andino, rumo ao Brasil.

Segundo a Receita Federal, elas pretendiam vender a mercadoria no município gaúcho de Soledade (Noroeste do Estado), localizado a cerca de 230 quilômetros de Porto Alegre. O lote, adquirido no Peru, não tinha comprovação regular de importação. A mulher mais velha transportava 33 quilos do material na bagagem, ao passo que a mais jovem carregava 80 quilos.

(Marcello Campos)

