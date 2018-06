A Polícia Federal queimou 3 toneladas e meia de maconha e cocaína

A PF (Polícia Federal) no Paraná incinerou na manhã dessa terça-feira, mais de três toneladas e meia de drogas apreendidas nos últimos 12 meses em Curitiba, na Região Metropolitana e Paranaguá. Toda a operação na terra da Lava-Jato foi acompanhada de um forte esquema de segurança, inclusive com a participação de unidade especial da PF, o GPI (Grupo de Pronta Intervenção).

As drogas foram apreendidas pela PF, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. A incineração ocorreu em um local na Região Metropolitana de Curitiba que conta com forno de grande porte adequado para este tipo de operação.

Foram incinerados 819 quilos de maconha e 2.730 quilos de cocaína. O forno queimou também medicamentos e anabolizantes contrabandeados.

Fundo falso

Policiais rodoviários apreenderam, na segunda-feira, 3,1 toneladas de maconha escondidas no fundo falso de um reboque, no final da tarde deste domingo, 24, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. O veículo foi parado durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 458 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-245).

Essa foi a terceira grande apreensão de droga, durante o fim de semana, no interior paulista. No domingo de manhã, policiais apreenderam 1 tonelada de maconha numa rodovia vicinal em São Pedro. No sábado, 23, agentes do policiamento rodoviário apreenderam 1,4 tonelada de pasta base de cocaína em Borborema, também no interior.

Conforme a Polícia Militar, nos três casos a suspeita é de tráfico internacional, pois os veículos procediam da região de fronteira do Brasil com países sul-americanos. O caminhão com reboque parado na SP-245 era dirigido por um morador de Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira com o Paraguai. No fundo falso, foram apreendidos 164 fardos de maconha prensada.

O motorista se negou a revelar origem e o destino da droga, mas o conteúdo de mensagens em dois celulares apreendidos com ele indicavam que o carregamento procedia do país vizinho e se destinava à capital paulista. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente, e autuado por tráfico internacional.

Cocaína em bloco de concreto

A Polícia Federal apreendeu no sábado, 448 quilos de cocaína nas proximidades do município gaúcho de Santiago. Essa foi a maior apreensão da droga no Rio Grande do Sul neste ano.

A abordagem ocorreu nas proximidades de Santiago. A droga foi localizada em um caminhão, escondida em uma caixa de ferro concretada, segundo informações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Federal em São Borja.

O trabalho teve a participação da Delegacia de Repressão a Drogas da PF, das delegacias da Polícia Federal em Santo Ângelo, São Borja e Uruguaiana e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

