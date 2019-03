A Polícia Federal quer abrir um inquérito sobre fraudes em cidadania italiana

O adido da PF (Polícia Federal) em Roma, Fernando Segovia, escreveu um ofício solicitando às autoridades da Itália informações para a abertura de um inquérito sobre um megaesquema de fraude em processos de reconhecimento de cidadania.

A operação foi deflagrada na terça-feira (26) e prendeu sete cidadãos brasileiros. O Ministério Público italiano diz que o grupo agia na província de Verbano Cusio Ossola, no Piemonte, e lucrou ao menos 5 milhões de euros com o reconhecimento de 800 cidadanias e a emissão de 200 passaportes.

A carta de Segovia é endereçada ao deputado Luis Roberto Lorenzato, eleito na América do Sul para um assento no Parlamento da Itália.

“Assim, os parabenizamos pelo sucesso desse inquérito e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição para qualquer ajuda e pedimos informações para abrir uma investigação por parte da Polícia Federal no Brasil, que possa ajudar conjuntamente as autoridades brasileiras e italianas a encerrarem as atividades dessa máfia dos coiotes”, escreveu o adido.

O ofício cita a possibilidade de que a quadrilha tenha cometido crimes de evasão de divisas e fiscal em ambos os países. “Foram presos sete cidadãos brasileiros, e ainda não sabemos suas identidades nem se eles têm conexões com outras pessoas no Brasil”, acrescentou Segovia.

O esquema teria envolvido até um padre para falsificar atestados de batismo e fraudava documentos para forjar relações familiares com italianos. A operação nasceu após a Prefeitura de Macugnaga ter desconfiado do elevado número de brasileiros pedindo cidadania no município, que tem menos de 600 habitantes.

A quadrilha gerenciava cerca de 60 apartamentos, onde acomodava os solicitantes, e cobrava 7 mil euros (R$ 31 mil, pela cotação atual) de cada pessoa. “A situação é realmente muito grave, eu sugiro a todos que possam entender que não vale a pena vir para a Itália em um esquema ilegal”, disse Lorenzato.

Segundo ele, o país europeu “gosta de seus descendentes”, e “não é justo utilizar de meios escusos injustificáveis para se obter um direito de sangue que nós temos”. “Essas pessoas irão responder aqui na Itália, e também já com inquérito no Brasil”, acrescentou. Procurada pela reportagem, a Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A investigação, denominada Esquadrão de Voo, identificou que o esquema envolvia fraudes em cartórios de tal forma que os brasileiros aparecessem como moradores das províncias de Verbania e Novara. As informações são Polícia de Verbania e Novara.

Quem está em visita também precisa cumprir requisitos

Apesar da dispensa de visto na Itália, existem alguns requisitos para o ingresso de cidadãos brasileiros em território italiano. São eles:

1. Passaporte – para o ingresso, a permanência ou o trânsito na Itália, o cidadão brasileiro deve estar munido de passaporte com validade de pelo menos seis meses posteriores à data de entrada na Itália;

2. Disponibilidade de recursos financeiros – o brasileiro que pretende ingressar na Itália deve dispor de recursos financeiros que garantam o seu sustento durante a prevista permanência e que cubram eventuais despesas médicas e hospitalares. A disponibilidade dos recursos financeiros pode ser demonstrada mediante a apresentação de dinheiro em espécie, cartões de crédito internacionais, títulos de serviços pré-pagos ou de documentos comprobatórios da disponibilidade de fontes de renda na Itália;

3. Alojamento idôneo: o cidadão brasileiro deve comprovar a existência de alojamento idôneo na Itália, apresentando reserva de hotel onde ficará hospedado ou carta-convite assinada por cidadão italiano ou estrangeiro legalmente residente, na qual se atesta a disponibilidade para oferecer hospedagem. A carta-convite deve estar acompanhada de cópia de documento de identidade de quem está convidando;

4. Bilhete aéreo de retorno para o Brasil: no momento do ingresso em território italiano, o cidadão brasileiro deverá estar de posse do bilhete aéreo de retorno para o Brasil, já marcado para um prazo máximo de 90 dias, e apresentá-lo às autoridades de fronteira italianas, quando solicitado. Recomenda-se que os documentos sejam impressos. Não é aconselhável contar com meios eletrônicos para comprovação documental.

