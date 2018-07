A polícia não encontrou drogas na casa da cantora Demi Lovato e não vai abrir investigação

A polícia de Los Angeles não encontrou drogas na casa da cantora Demi Lovato, internada na terça-feira depois de sofrer uma overdose, e não vai abrir investigação. Segundo o site “TMZ”, a artista não quis contar aos paramédicos que substância ingeriu antes de cair desacordada em sua casa, em Hollywood Hills. Após o incidente, amigos de Demi Lovato dizem ter percebido “sinais de alerta”.

Fontes policiais relataram ao site americano que Demi foi encontrada inconsciente e foi reanimada, em seguida, com Narcan — uma droga usada para conter overdoses de opioides.

As primeiras reportagens do “TMZ” sustentavam que a artista havia consumido heroína, conforme a suspeita da polícia. A análise da casa e da cena do incidente indicavam o consumo desta droga. Uma fonte próxima à cantora negou a hipótese, mas não revelou a fonte da overdose.

Como os agentes não encontraram drogas na residência nem atestaram a posse de substâncias ilegais, decidiram não abrir uma investigação criminal.

Demi Lovato se recupera em um hospital de Los Angeles e, segundo sua representante, está “consciente e responsiva”.

Nova vida

Um mês antes de sofrer uma overdose, Demi lançou a canção “Sober”, na qual falava de forma direta sobre sua recaída nas drogas. “Mamãe, me perdoe, não estou mais sóbria / E papai, por favor me perdoe pela bebida derramada no chão / Os que nunca me abandonaram / Já estivemos nessa estrada / Me perdoem, não estou mais sóbria”.

A artista foi às lágrimas ao entoar pela primeira vez ao vivo os versos da canção no Rock in Rio Lisboa, em 24 de junho. Depois do show, a americana usou o Twitter para exaltar a “jornada” de uma “nova vida”.

No festival, Demi apresentou a letra ao piano e chegou a ficar com a voz embargada. A artista foi ovacionada pelos fãs durante a canção, na qual promete procurar ajuda e pede perdão a si mesma (leia na íntegra ao fim da reportagem os versos traduzidos).

“Hoje à noite eu subi no palco, uma nova pessoa com uma nova vida. Obrigada a todos que me apoiaram nesta jornada. Isso nunca será esquecido”, escreveu.

Demi, de 25 anos, luta desde a adolescência contra o vício. Já ficou internada em centros de reabilitação pelo uso de álcool e drogas. Também precisou superar distúrbios alimentares. Em março, a artista publicou uma mensagem motivadora no Instagram em que comemorava estar limpa há seis anos.

“Uma grande parte da minha recuperação foi aprender a me amar”, destacou no post, há quatro meses.

Nota

Demi Lovato está consciente e acompanhada da família, que agradeceu “a todos pelo amor, orações e apoio”, informou um representante da cantora à revista “Variety” na noite desta terça-feira.

“Algumas informações sobre a saúde dela foram reportadas de forma incorreta durante o dia, e a família pede por privacidade”, acrescenta a nota.

Lovato tinha um show previsto para Atlantic City, na Costa Leste dos EUA, esta semana.

