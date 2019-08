A polícia prendeu o quarto suspeito de participar do roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite da última sexta-feira (2) em Praia Grande, no Litoral de São Paulo, o quarto homem suspeito de participar do roubo milionário de quase 720 quilos de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no fim do mês passado.

O nome do quarto suspeito não foi divulgado, mas seu apelido é “Capim”. Ele é suspeito de participar diretamente do assalto e tem antecedentes criminais por roubo a banco e tráfico.

A polícia chegou até ele cruzando informações das quadrilhas de roubo a banco e caixa eletrônico com este perfil de ação que ocorreu em Cumbica. Quando policiais levantaram a identidade do homem, confirmaram com testemunhas do assalto ao aeroporto.

A Justiça de Guarulhos já decretou sua prisão temporária e também expediu mandado de prisão temporária contra um 5º suspeito. A polícia esteve nos endereços deste quinto homem, mas não o encontraram. As buscas continuam.

No sábado (3), a polícia ouvia um menor de idade para saber se ele participou do desmonte da ambulância utilizada no transporte do ouro.

Em nota, o Departamento Estadual de Investigações Criminais informou que os trabalhos de apurações prosseguem para identificar outros integrantes e que novas informações serão dadas em momento oportuno a fim de preservar a investigação e evitar desvios na linha de trabalho.

O crime ocorreu no último dia 25 de julho. Cerca de dez criminosos armados roubaram 718,9 kg de ouro avaliados em US$ 29,2 milhões, algo equivalente a mais de R$ 110 milhões.

Os três homens detidos na última semana, além de Capim, são:

Célio Dias – trabalhava no estacionamento onde a quadrilha abandonou as duas caminhonetes usadas no roubo. Segundo a polícia, ele ajudou os assaltantes a trocar a carga de veículo.