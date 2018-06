A polícia prendeu um casal que enterrava drogas na Zona Norte de Porto Alegre

Agentes da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico prenderam em flagrante, na sexta-feira (29), um casal por tráfico de drogas no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre. Os criminosos enterravam drogas para escondê-las da polícia. Porções de maconha, cocaína, crack e outros objetos foram encontrados enterrados.

Segundo o delegado Rafael Pereira, após cerca de 45 dias de investigações, a Polícia Civil chegou ao local onde as drogas eram escondidas e fracionadas. “As drogas seriam divididas e posteriormente vendidas em pontos de venda no bairro Humaitá. O local também funcionaria como um depósito para armazenagem das drogas”, explicou Pereira. Com os indivíduos, foram apreendidos dinheiro, 460 gramas de crack, 730 gramas de maconha, 450 gramas de cocaína, celulares, balança digital e rádios comunicadores.

O diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza, destacou que a ação foi fruto de investigações específicas para descobrir a forma que os indivíduos guardavam e escondiam as drogas. “Essa modalidade de enterrar a droga é bastante utilizada e torna a ação da Polícia Civil mais dificultosa”, concluiu Souza.

