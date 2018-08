A Polícia Rodoviária Federal alerta para a existência de aplicativos falsos sobre o roubo de veículos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que não existe nenhum aplicativo do órgão disponível para download em lojas virtuais. Segundo a PRF, a existência de aplicativos do órgão que localizam veículos roubados tem sido tem sido divulgada em redes sociais. De acordo com a polícia, todos os serviços oferecidos pelo órgão estão disponíveis apenas no portal oficial da instituição.

A PRF afirma que os aplicativos falsos servem como ferramenta para a obtenção de dados do usuário. Após o download, o aplicativo tem acesso à lista telefônica, senhas e fotos salvas no dispositivo. A PRF também informou que investiga o caso e está tomando as medidas legais para identificar os desenvolvedores desses aplicativos.

Droga

A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá (MT), apreendeu cerca de 362 Kg de maconha na BR-364, em Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso.

Os policiais abordaram, próximo à Unidade Operacional da PRF, o veículo FordKA, preto, que estava sendo conduzido por um homem de 53 anos. Em fiscalização detalhado do veículo, observou-se uma grande quantidade da substância empacotada sob a forma de tijolos envoltos em fita plástica. No total foram 362 Kg do entorpecente que estavam sendo transportados no porta malas do veículo, no banco traseiro dentro de duas malas de viagem e ainda escondidos nas laterais do automóvel.

O homem recebeu voz de prisão pelo tráfico de drogas e informou aos agentes que receberia uma quantia em dinheiro para transportar todo o material da cidade de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, até Cuiabá.

Cigarro

A PRF apreendeu cerca de 450 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. Avaliada em R$ 2,4 milhões, a carga ilícita era transportada em uma carreta, abordada na BR-163.

O motorista do caminhão, de 36 anos de idade, foi preso em flagrante por contrabando. A equipe da PRF também conseguiu prender um outro homem, de 30 anos, que dirigia um automóvel Chevrolet Onix e fazia o papel de batedor. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. O crime de contrabando tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão.

Pássaros silvestres

Na tarde de terça-feira (14), na BR-282 em Rancho Queimado (SC), policiais rodoviários federais encontraram quatro pássaros silvestres da espécie trinca-ferro presos em gaiolas dentro de um automóvel. Os animais estavam no porta-malas de um VW/Gol placas de Florianópolis. Também foram encontrados quatro alçapões para captura e três gaiolas. Este pássaro consta na lista de espécies ameaçadas devido ao tráfico e só pode ser criado em cativeiro com autorização do Ibama.

O motorista, de 32 anos, e o passageiro, de 33, disseram que capturaram os animais na região de Lages. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Santo Amaro da Imperatriz onde vão responder por caçar espécimes nativas da fauna silvestre. Os pássaros foram entregues à Polícia Militar Ambiental.

