A Polícia Rodoviária Federal anunciou o aumento da fiscalização na Freeway durante a temporada de verão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que está reforçando a fiscalização na Freeway, entre Porto Alegre e o Litoral Norte gaúcho, a partir deste mês, em razão do aumento do fluxo na rodovia durante a temporada de verão, que se aproxima.

Estão sendo realizadas fiscalizações em múltiplos pontos da rodovia com radar fotográfico e com medidor portátil de velocidade. Nos trechos com maior índice de congestionamento, o tráfego de veículos pelo acostamento está sendo monitorado por viaturas e por drones. Somente no último final de semana, quase 400 veículos foram flagrados transitando ou ultrapassando pelo acostamento.

A fiscalização de veículos de carga também tem sido alvo da PRF, que está utilizando uma balança móvel para pesagem. Na manhã de quarta-feira (07), foram flagradas mais de 25 toneladas de excesso de peso na Freeway em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

“A PRF manterá esse reforço no policiamento até o término da temporada de verão para garantir a fluidez da rodovia e a segurança dos usuários”, afirmou a corporação.

Operação Viagem Segura

A 95ª edição da Operação Viagem Segura, realizada no feriadão de Finados, terminou à meia-noite do dia 4 deste mês com 20.273 veículos fiscalizados pela Brigada Militar, Comando Rodoviário da BM e Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. Juntos, os órgãos registraram 9.018 autuações em rodovias estaduais e federais do Estado. Foram recolhidos 529 veículos e 172 carteiras de habilitação irregulares.

Uma nova edição da Operação Viagem Segura no RS será realizada no feriadão da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro. Um dos principais programas de segurança no trânsito do Estado, a Operação Viagem Segura reúne órgãos de fiscalização e instituições parceiras para prevenir acidentes nos feriados e principais datas comemorativas. Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da BM, Detran-RS e Polícia Civil reforçam a fiscalização e promovem ações de conscientização com o apoio da ANTT, DNIT, Cetran/RS, DAER, EGR, Metroplan e Famurs, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Lions Club.

Deixe seu comentário: