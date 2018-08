A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 15 quilos de cocaína em uma rodovia no interior do Rio Grande do Sul

Durante uma ação de combate à criminalidade na BR-116, em Arroio Grande, na Região Sul do Rio Grande do Sul, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na terça-feira (07) um homem, natural de São Paulo, por tráfico de drogas. Ele transportava 15 quilos de cocaína.

A droga estava em um compartimento oculto em uma Ecosport que se deslocava para o Uruguai. O criminoso viajava sozinho.

Jaguarão

Na noite de sábado (04), a PF (Polícia Federal) e a PRF prenderam um casal e apreenderam cerca de 50 quilos de crack e dois quilos de cocaína na BR-116, em Jaguarão, na Região Sul do Estado.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, policiais federais abordaram um Palio que transitava em direção ao Uruguai. Na revista, encontraram a droga escondida no painel do carro.

Aos agentes federais, os criminosos indicaram que traziam a droga do Paraguai e estavam levando ao Uruguai. O casal foi preso por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

Santa Catarina

A PRF e a Receita Federal apreenderam, no sábado, 519,2 quilos de cocaína e 57,5 quilos de crack em Cascavel, na Região Oeste do Paraná. As drogas estavam em um ônibus de turismo que partiu de Foz do Iguaçu (PR) transportando 22 passageiros para uma convenção religiosa em Florianópolis, capital de Santa Catarina. A placa do ônibus fretado é de Presidente Prudente, interior de São Paulo.

As drogas foram encontradas durante a fiscalização da PRF. Elas estavam em um fundo falso do veículo, localizada debaixo do assoalho, próximo ao sanitário do ônibus. Segundo a PRF, o motorista e os passageiros foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, para onde também foi levada a droga apreendida.

