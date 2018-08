A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 305 mil reais que estavam escondidos em um carro na Freeway

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de ça-feira (14), na Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, uma grande quantia de dinheiro que estava escondida em um automóvel.

Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais abordaram um Toyota Corolla com placas de Porto Xavier, onde estavam um homem de 54 anos e o seu filho, de 31. Os agentes da PRF perceberam que ambos ficaram nervosos com a abordagem e, após revistarem o veículo, encontraram sob o painel R$ 305 mil, embalados em diversos maços.

Os homens relataram aos policiais que o dinheiro era proveniente de cobrança de uma antiga dívida e havia sido recebido no Estado de São Paulo. No entanto, eles não conseguiram comprovar a origem das notas, pois não possuíam nenhum documento que comprovasse a legalidade do dinheiro.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que enquadrou como possível crime tributário e financeiro. A quantia em dinheiro ficará apreendida até que os homens consigam comprovar a sua regularidade.

Dinheiro falso

No início deste ano, a PRF prendeu um grupo de amigos que viaja em direção ao Litoral Norte gaúcho com dinheiro falso. Os homens pararam no Boulevard da Freeway, ao lado da praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Um deles tentou pagar as compras com uma nota falsa de R$ 100 reais.

A PRF foi comunicada e abordou o veículo dos criminosos. Um dos indivíduos confessou que comprou três notas falsas de R$ 100 para serem repassadas no comércio. Por se tratar de crime contra a fé pública, a ocorrência foi encaminhada à PF (Polícia Federal) em Porto Alegre.

Cocaína

Na semana passada, durante uma ação de combate à criminalidade na BR-116, em Arroio Grande, na Região Sul do Rio Grande do Sul, a PRF prendeu um homem, natural de São Paulo, por tráfico de drogas. Ele transportava 15 quilos de cocaína.

A droga estava em um compartimento oculto em uma Ecosport que se deslocava para o Uruguai. O criminoso viajava sozinho.

