A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 quilos de maconha na Freeway

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (31), 407 quilos de maconha no quilômetro 65 da Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A droga estava em um Jeep Renegade.

Os policiais rodoviários realizavam uma operação de combate ao crime na rodovia, no sentido litoral-Capital, quando, por volta das 2h30min, o motorista do veículo não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Uma equipe da PRF estava com um equipamento para conter fugas e os pneus do Jeep foram furados. O motorista ainda dirigiu por alguns quilômetros, mas parou em seguida e fugiu rumo a um mato às margens da estrada.

Ao examinarem o veículo, os agentes federais encontraram grande quantidade de tijolos de maconha cobrindo todo o porta-malas, banco traseiro e banco do carona.

Neste momento, um segundo veículo, um Fox, que vinha no mesmo sentido da Freeway, parou no acostamento e os dois ocupantes correram para o mato. No veículo, foram encontrados rádios comunicadores.

Os carros e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Porto Alegre. Os criminosos conseguiram escapar. A polícia faz buscas na região.

Agrotóxicos

A PRF e a BM (Brigada Militar) apreenderam, durante uma operação conjunta na semana passada, mais de 750 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira na BR-158, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram uma caminhonete Ford F-250, com placas de Cachoeira do Sul. Ao vistoriarem o compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram a mercadoria ilegal.

O motorista, de 53 anos, informou aos policiais que o destino dos produtos, entre eles herbicidas, inseticidas e fungicidas, seria a cidade de Cachoeira do Sul. O homem foi preso.

Multas

Também na semana passada, a PRF apreendeu dois veículos com cerca de R$ 80 mil em multas cada. Primeiro, os agentes recolheram um Fiat Uno que possui débitos de R$ 77.766,57 em multas vencidas na BR-285, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O último licenciamento do carro era do ano de 2016.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização nas proximidades do acesso ao bairro São José quando abordou o Uno, com placas de Passo Fundo. O condutor do veículo, de 26 anos, é sobrinho da proprietária do carro e estava sem o documento de licenciamento.

Depois, a PRF flagrou uma motocicleta com débitos de R$ 85.089,63. A Yamaha YBR também foi apreendida na BR-285, em Passo Fundo. Os agentes realizavam fiscalização no perímetro urbano quando abordaram a moto, com placas do município, conduzida por um homem de 21 anos.

