A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 540 mil dólares em um veículo em Pelotas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aprendeu em um veículo vindo do Uruguai mais de 500 mil dólares na manhã desta sexta-feira (15), na BR-116 em Pelotas, no Sul do Estado. O serviço de inteligência da PRF observou o veículo suspeito cruzando a fronteira e avisou as equipes da PRF.

Ao realizar a abordagem, policiais encontraram a quantia de 542,9 mil dólares. Em valores desta sexta-feira, vale mais de 2 milhões de reais. O condutor do carro HB20 locado, um homem de 47 anos, disse que trouxe o automóvel da fronteira e não tinha conhecimento da presença do dinheiro.

O motorista, o carro e o dinheiro foram apresentados à Polícia Federal de Pelotas que decretou a prisão em flagrante por crime contra o sistema financeiro nacional e irá investigar a origem do montante. Segundo a PRF, esta é uma das maiores apreensões de moeda estrangeira no País este ano.

