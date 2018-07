A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Litoral Sul gaúcho meia tonelada de maconha que seria transportada para o Uruguai em um veículo furtado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de -feira (16), um homem que dirigia um veículo furtado e transportava 566 quilos de maconha na BR-116, em Pelotas, no Litoral Sul do Rio Grande do Sul. A droga seria levada para o Uruguai.

Durante uma operação no quilômetro 509 da rodovia, os agentes abordaram um automóvel Kia Sportage que vinha da Região Metropolitana de Porto Alegre, localizando a droga no seu interior. O veículo era conduzido por um jovem de 22 anos, natural de Novo Hamburgo.

Desde o início deste ano, a PRF já aprendeu mais de dez toneladas de maconha nas rodovias federais do Estado. Durante todo o ano passado, foram recolhidas 6,5 toneladas.

Vale do Taquari

A PRF apreendeu, na sexta-feira (13), 1,5 tonelada de maconha no quilômetro 340 da BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. A droga estava em um caminhão com placas de Arroio do Meio.

Durante a abordagem, o motorista, de 29 anos, morador de Lajeado, entregou a documentação solicitada pelos policiais e informou estar transportando milho a granel. Ao verificarem as condições de segurança do veículo e do compartimento de carga, os policiais encontraram a droga acondicionada em pacotes sob a carga de milho.

O condutor da carreta foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele informou que receberia 10 mil reais pelo transporte da maconha. O destino da droga não foi informado.

Serra Gaúcha

Também na última sexta-feira, a PRF e a Polícia Civil apreenderam drogas, uma arma e munições no quilômetro 223 da BR-470, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O motorista de um caminhão foi preso.

Foram encontrados 20,8 quilos de pasta base de cocaína, 52,5 quilos de cocaína,111 quilos de maconha, uma pistola e cerca de 500 munições. O criminoso preso tem 50 anos e é natural de Ronda Alta. O caminhão que ele dirigia tem placas de Taquara.

