A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta carregada com mercadorias de origem estrangeira avaliadas em 5 milhões de reais

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carreta carregada com mercadorias de origem estrangeira avaliadas em cerca de 5 milhões de reais, na noite de domingo (10), na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Os policiais rodoviários abordaram o veículo, que transitava no sentido Rosário do Sul-São Gabriel, durante uma operação de combate à criminalidade. Ao vistoriarem o compartimento de carga, os agentes encontraram grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. Havia equipamentos médicos, suplementos alimentares, medicamentos, telefones celulares, aparelhos eletrônicos e roupas.

O motorista da carreta, um homem de 36 anos natural de Santana do Livramento, informou aos policiais que levaria a carga até Porto Alegre. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal. Essa foi uma das maiores apreensões de mercadorias ilegais realizadas neste ano pela PRF.

