A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma van com equipamentos médicos de origem estrangeira avaliados em mais de 1 milhão de reais na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de terça-feira (19), na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oste do Rio Grande do Sul, uma van carregada com equipamentos médicos de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. A carga foi avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Durante atividades de fiscalização e combate à criminalidade na rodovia, os policiais abordaram o veículo, com placas de São Paulo, que transitava no sentido Rosário do Sul-São Gabriel. Ao vistoriarem o compartimento de carga, os agentes encontraram os equipamentos.

O motorista, de 33 anos, disse aos policiais que os aparelhos já eram usados e que estavam sendo levados para conserto em Bagé. No entanto, de acordo com a PRF, os equipamentos eram novos e encontravam-se em embalagens lacradas.

O veículo e a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal. Conforme a PRF, essa é a segunda apreensão desse tipo de material nos últimos dez dias.

