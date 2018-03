A Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Semana Santa nesta quinta-feira

Por causa do feriado da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal iniciará o monitoramento intensivo das rodovias do País a partir desta quinta-feira (29). O reforço do policiamento se estenderá até domingo (1º).

A fiscalização da PRF vai se concentrar nos trechos de rodovia com maiores índices de acidentes e crimes. A operação tem o objetivo de reduzir o número de acidentes e garantir maior segurança e fluidez no trânsito.

Nesse mesmo feriado de 2017, a PRF contabilizou 1.091 acidentes, 82 mortos e 1.107 feridos em rodovias federais. A operação também registrou 47,7 mil infrações de trânsito.

Ações

Nas ações de fiscalização, os policiais rodoviários vão verificar excesso de velocidade, uso de álcool pelos motoristas, cinto de segurança, transporte seguro de crianças e ultrapassagens indevidas.

Para este feriado, a PRF também decidiu restringir o tráfego de alguns tipos de veículos, para aumentar a segurança das pistas, principalmente nos momentos de ultrapassagem, e aumentar a fluidez do trânsito.

As chamadas CVC (Combinações de Veículos de Cargas), portadores de AET (Autorização Especial de Trânsito), de CTV (Combinações de Transporte de Veículos) e CTVP (Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas), só poderão circular em horários e dias determinados pela polícia.

Durante os quatro dias de operação, a PRF informou que todo o efetivo da corporação será empregado. Serão mobilizados 250 radares, 1.824 etilômetros (bafômetros), 484 motocicletas e 1.398 viaturas em ronda.

Em diferentes Estados haverá intensificação nas fiscalizações de trânsito, com a realização de ações educativas e policiamento ostensivo, além de reforço de policiais nos trechos onde as estatísticas apontam um flagrante maior de imprudência dos condutores e maior índice de acidentes.

Recomendações

A PRF orienta que os motoristas redobrem a atenção e façam a revisão do carro, verificando os pneus (inclusive o estepe), as palhetas dos limpadores de para-brisa, assim como os itens de iluminação e sinalização.

Planejar a viagem, pesquisando e escolhendo quais locais são mais adequados para paradas de alimentação, abastecimento e descanso, é importante para evitar surpresas, dizem os especialistas. Outra recomendação é para que os motoristas mantenham a atenção na pista e respeitem as sinalizações e limites de velocidade.

Operação Rodovida 2017/18

Iniciada em 22 de dezembro de 2017 e finalizada no dia 18 de fevereiro de 2018, a Operação Rodovida registrou 2.930 feridos graves contra os 3.012 contabilizados na operação 2016/17, uma redução de 2,7%, informou recentemente a PRF. Foram 913 mortos nas rodovias federais no período. O número assusta mas ele é 14% menor que o registrado no mesmo período anterior, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. A Operação Rodovida já está na sua sétima edição.

Deixe seu comentário: