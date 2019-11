A Polícia Rodoviária Federal lança nesta quinta em todo o País a Operação Proclamação da República

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizará a Operação Proclamação da República ao longo do próximo feriado, do dia 14 ao dia 18 de novembro. Os esforços contarão com reforço no efetivo e com o emprego de todas as tecnologias disponíveis na PRF, como o uso de etilômetros e o ônibus multi-missão.

Historicamente, no período deste feriado é registrado um aumento significativo no fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais, especialmente durante a tarde e a noite de quinta-feira (14), a manhã de sexta-feira (15) e a tarde e a noite de domingo (17).

Durante a operação, serão realizadas ações de fiscalizações para coibir condutas mais associadas a acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem irregular. Em relação ao combate ao crime, os agentes federais estarão fazendo abordagens e patrulhamento para garantir a segurança dos usuários das rodovias.

Para minimizar riscos, a PRF orienta os condutores a revisarem seus veículos antes do início da viagem, bem como a respeitarem a sinalização da rodovia e a não ingerirem bebidas alcoólicas. Segundo o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RS, Luís Carlos Reischak Júnior, a PRF não poupará esforços para a realização da sua maior missão: preservar vidas.

Durante a operação, ações de educação para o trânsito também serão realizadas, em especial com ações educativas durante as abordagens, com rápidas palestras para os usuários das rodovias federais.

Orientações para uma viagem segura

Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.