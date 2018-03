A Polícia Rodoviária Federal localizou os pais argentinos que esqueceram os filhos na BR-386, em Canoas

Neste sábado (24) à tarde a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou os pais argentinos que haviam esquecido os filhos em um posto de gasolina as margens da BR-386, em Canoas.

O veículo argentino Hilux, cor prata, emplacado em Posadas, parou para pedir orientação no km 444 da BR-386, no posto Buffon, sobre como chegar em Atlântida, no Litoral Norte. Neste momento, as duas adolescentes, uma de 14 anos, e a outra de 12 anos, desceram para ir ao banheiro.

Os pais não notaram a ausência das filhas e foram embora. Uma equipe Polícia Rodoviária foi até o local e trouxe as adolescentes para a Unidade operacional em Porto Alegre, enquanto outra equipe fazia buscas pelo trecho. O veículo com o casal foi localizado na BR-116, em Canoas. Eles foram encaminhados até o local, onde a família foi reintegrada e seguiu viagem após orientação dos policiais – para terem maior atenção.

