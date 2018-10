A Polícia Rodoviária Federal, o DetranRS, a Polícia Civil e a Brigada Militar estão mobilizados para que o feriado de Finados seja tranquilo no trânsito

Polícia Rodoviária Federal, DetranRS, Polícia Civil, BM (Brigada Militar) e Comando Rodoviário da BM estarão mobilizados para que o feriado de Finados seja tranquilo no trânsito. A 95ª edição da Viagem Segura se estenderá por quatro dias, da zero hora da quinta-feira (1º) até a meia-noite de domingo, dia 4. Os detalhes da operação foram alinhados em reunião preparatória ocorrida na tarde de terça (30), no DetranRS. Na noite de quinta acontece Megablitz na Capital.

A análise dos acidentes fatais ocorridos nos feriados de Finados entre 2007 e 2017 aponta que a média de mortes foi de 5,89 por dia, menor, portanto, do que a média geral dos finais de semana, que é de 7,25 mortes por dia, mas acima da média dos dias de semana, que é de 4,31 por dia no mesmo período. Isso representa que aproximadamente a cada quatro horas (04h e 04 min) deste feriadão, uma pessoa perde a vida no trânsito do RS.

No ano passado, o dia dois de novembro caiu numa quinta-feira, fazendo com que para muitos se transformasse em um feriad­­­ão. A operação durou cinco dias, com média de 3,2 óbitos/dia, e destacou-se por ter sido, juntamente com o feriado de Tiradentes, com média de 3,25 óbitos/dia, a menor média do mesmo ano. Em 2016, com o feriado caindo no meio da semana, uma quarta-feira, a operação durou apenas 24 horas, quando três pessoas morreram. Já em 2015, a operação se estendeu por quatro dias, período em que foram registradas 16 mortes em decorrência de acidentes de trânsito.

Analisando globalmente os feriados de Finados do período de 2007 a 2017, percebe-se que, dos 218 óbitos registrados, 112 ocorreram nos dias intermediários (descontados o de saída para o feriadão e o de retorno) e nos turnos da noite e da madrugada, quando ocorreram 128 dos 218 óbitos. O DetranRS recomenda, assim, cuidado redobrado nesses dias e horários.

Com foco na redução desses números de acidentalidade, como já é tradicional na Capital, haverá Megablitz na saída para o feriadão. A ação soma os esforços da Polícia Civil e dos agentes da Balada Segura à Operação.

Sobre a Viagem Segura

Um dos principais programas de segurança no trânsito do Estado, a Operação Viagem Segura reúne órgãos de fiscalização e instituições parceiras para prevenir acidentes nos feriados e principais datas comemorativas. Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da BM, DetranRS e Polícia Civil reforçam a fiscalização e promovem ações de conscientização com o apoio da ANTT, DNIT, Cetran/RS, DAER, EGR, Metroplan e Famurs, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Lions Club.

Desde o feriado da Proclamação da República de 2011, quando teve início a Operação Viagem Segura, foram realizadas 94 operações, com mais de 5,3 milhões de veículos fiscalizados e 212,7 mil testes de etilômetro realizados. Foram registradas 968,4 mil infrações, sendo mais de 19 mil autuações por embriaguez, incluindo as recusas ao teste do bafômetro. A fiscalização também recolheu 90,2 mil veículos e mais de 24,7 mil carteiras de habilitação.

Deixe seu comentário: