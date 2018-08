A Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro criminosos e apreendeu dois adolescentes que roubaram carros na Região Metropolitana de Porto Alegre

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (17), quatro criminosos e apreendeu dois adolescentes que trafegavam em dois carros roubados na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os bandidos foram abordados durante barreiras para combater a criminalidade. No acesso à Capital, foi abordado um Uno tripulado por três indivíduos. Durante a prisão, os policiais rodoviários visualizaram um Fox retornando pela contramão para fugir da blitz.

O veículo seguiu em alta velocidade em direção ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Quando o carro foi interceptado, três indivíduos fugiram correndo. Após buscas, eles foram localizados e capturados. Um dos adolescentes que compunha o grupo já possuía antecedente por homicídio.

Outra perseguição

Na semana passada, a PRF prendeu três assaltantes após uma perseguição que iniciou na BR-116, em Porto Alegre. Os criminosos, que haviam assaltado uma residência, estavam em um Gol. Eles fugiram da abordagem policial na rodovia, dirigindo-se para a região do aeroporto Salgado Filho.

Durante a perseguição na Zona Norte da Capital gaúcha, os bandidos provocaram um acidente de trânsito envolvendo outros dois veículos e foram abordados pelos agentes. No local do acidente, foram presos um homem de 23 anos e outro de 28 anos. Eles possuíam antecedentes por tráfico de drogas e roubo a pedestres.

O terceiro criminoso, que tentou fugiu correndo, foi capturado com apoio do helicóptero da PRF e de equipes da Brigada Militar. No veículo dos ladrões, foram localizados objetos roubados de uma casa.

Deixe seu comentário: