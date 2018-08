A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam um casal e apreenderam cerca de 50 quilos de crack em Jaguarão

A PF (Polícia Federal) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam um casal e apreenderam cerca de 50 quilos de crack e 2 quilos de cocaína na noite de sábado (04), na BR-116, em Jaguarão. A ação integrada aconteceu em operação coordenada de combate ao crime.

Após receberem informação do serviço de inteligência da PRF, policiais federais abordaram um palio que transitava em direção ao Uruguai. Na revista, encontraram a droga escondida no painel do carro. Aos agentes federais, os criminosos indicaram que traziam a droga do Paraguai e estavam levando ao Uruguai.

O casal foi preso por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico e conduzidos para registro da ocorrência na polícia federal em Jaguarão.

