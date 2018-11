A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava animais silvestres e um traficante de drogas foragido da Justiça no litoral gaúcho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e outro por transportar animais silvestres sem autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do RS, na noite de quinta-feira (01).

Os agentes estavam realizando uma operação de combate ao crime no quilômetro 83 da rodovia, no sentido litoral-Capital, quando, por volta das 22h15min, um Fiat Strada não obedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga.

Uma equipe da PRF perseguiu o veículo e conseguiu interceptá-lo alguns quilômetros depois. Ao realizar uma consulta, os policiais verificaram que o passageiro estava foragido. Durante a revista feita no veículo, observou-se que o motorista transportava dez pássaros silvestres sem autorização para cativeiro.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Polícia Civil de Osório, enquanto o veículo foi removido para um depósito devido a diversas infrações de trânsito, entre elas licenciamento vencido e o condutor não era habilitado.

Tráfico de animais

Na tarde de terça-feira (30), a Polícia Civil, com o apoio do Batalhão Ambiental da Guarda Municipal de Gravataí, prendeu um homem por crime ambiental no município da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na residência dele, os agentes apreenderam 240 aves silvestres, algumas de espécies raras, além de dois veículos e outros objetos.

Segundo o delegado Alencar Carraro, o indivíduo é suspeito de tráfico internacional de animais silvestres. “Também foi apreendido um caderno contendo anotações das transações comerciais envolvendo os pássaros, sendo que alguns estavam acondicionados em situações precárias”, disse Carraro.

“Além da prática de crime ambiental e dos maus-tratos contra os animais, o suspeito será investigado por lavagem de dinheiro, visando a sua descapitalização e diminuição do poder econômico. É a segunda grande apreensão de pássaros silvestres nos últimos dias realizada pela delegacia”, destacou o delegado.

Receptação

Em ação da Delegacia de Polícia de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, com o apoio da Patrulha Rural da Brigada Militar e da Inspetoria Veterinária, a Polícia Civil cumpriu, na terça-feira, mandados de busca e apreensão na região do Itaquatiá. Foram inspecionados cerca de 260 animais.

Na ocasião, houve a prisão em flagrante de um homem, em cuja propriedade foram apreendidos em torno de 30 animais que apresentavam irregularidades, dos quais sete estavam com marca ou sinal adulterados.

Também foi apreendida uma espingarda sem registro. O indivíduo foi autuado pelos crimes de receptação de semoventes e posse irregular de arma de fogo e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao presídio.

