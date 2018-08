A Polícia Rodoviária Federal prendeu um sequestrador e libertou reféns no litoral gaúcho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um sequestrador e libertou duas pessoas que foram feitas reféns, na tarde de -feira (06), no Litoral Sul do Rio Grande do Sul.

Segundo relatos das vítimas, elas se deslocaram de Panambi em um Honda CRV para adquirirem maquinário agrícola em Rio Grande. Em Pelotas, os bandidos anunciaram o assalto e se dirigiram, no veículo das vítimas, para Rio Grande, onde iriam obrigá-las a sacar dinheiro.

Na frente da unidade operacional da PRF no município, uma das vítimas se jogou do veículo em movimento, avisando os policiais rodoviários federais sobre o sequestro. Os agentes iniciaram a perseguição e, no quilômetro 24 da BR-392, o veículo perdeu o controle e saiu da pista, momento em que um dos assaltantes fugiu para o mato. O criminoso está sendo procurado.

O outro assaltante ameaçou os policiais com uma arma. Ele foi atingido com um disparo na perna e depois detido. As vítimas foram libertadas ilesas.

Vacaria

Na semana passada, durante fiscalização conjunta na BR-285, em Vacaria, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, a PRF e a BM (Brigada Militar) abordaram um automóvel Renault Megane com placas de Caxias do Sul, conduzido por um homem de 37 anos. Em consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais constataram que o indivíduo, morador de Vacaria, deveria estar cumprindo prisão domiciliar.

O criminoso possui extensa ficha criminal por assaltos, incluindo roubos a uma igreja e a bancos, tráfico de drogas, entre outros delitos. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para, na sequência, dar continuidade ao cumprimento da sua pena.

