A Polícia Rodoviária Federal vai abrir mil vagas por ano em concursos

A carência de funcionários na PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai acabar nos próximos anos. É o que afirma o presidente da FenaPRF (Federação Nacional dos Policiais Rodoviários), Deolindo Carniel. Segundo ele, o governo garantiu que, até 2022, a corporação irá abrir 3 mil vagas em concursos: mil a cada ano.

A remuneração nos cargos em que haverá vagas supera R$ 10 mil.

Ao fim do mandato atual, a previsão é que a corporação chegue ao número de 13.098 policiais rodoviários federais. Hoje, o déficit de funcionários públicos, entre policiais e servidores administrativos, é de 8.395 profissionais.

Nas redes sociais, Carniel reforçou a necessidade de cobrir o déficit. “Nosso objetivo é contratar mil policiais a cada ano a partir de 2020. Mas, para nós, é importante que conste na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e é isso que estamos trabalhando, que haja previsão para que se possa fazer concurso em 2020 para ingresso em 2021, 2022, sucessivamente.”

Além de novos concursos, o presidente do sindicato afirmou ainda que luta para que todos os aprovados no último certame, realizado no ano passado, possam ser nomeados. “É a única forma que nós vemos de enfrentar um déficit a curto prazo. Se abrirmos um novo concurso ano que vem, não vamos conseguir chamar esses remanescentes”, disse.

A PRF já solicitou a abertura de um novo concurso público para o provimento de mais de 4 mil vagas da corporação. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia, 4.360 vagas são para a carreira de policial rodoviário federal e 75 oportunidades para o cargo de agente administrativo.

Segundo o coach e consultor político Raphael Pagoto, o investimento do governo na área da Segurança e Justiça não é surpresa e vinha se desenhando há meses. “O governo atual construiu toda a sua campanha em cima do aumento da segurança no País. Além disso, demonstrou várias vezes interesse em reforçar a equipe de investigação e de controle das fronteiras.”

Vale lembrar que, recentemente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou a ampliação dos concursos da Federal e da PRF em 2020. Ele afirmou que, “no próximo ano, com os concursos ampliados por decisão de Bolsonaro, a Polícia Federal e a PRF serão fortalecidas e farão mais e melhor”.