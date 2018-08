A polícia voltou a prender Paty Bumbum, suspeita de aplicar silicone industrial em pacientes

No inquérito da Delegacia do Consumidor, Paty Bumbum responde por exercício ilegal da medicina, lesão corporal e estelionato. O derivado de metacril que ela dizia aplicar nas pacientes pode ser silicone industrial.

A Polícia Civil afirmou, com base em depoimentos de duas testemunhas, que Paty e Valéria são sócias. Elas negaram à polícia que se conheciam. Essa discrepância motivou o pedido de prisão. Ao chegar à delegacia, Patrícia negou ser sócia de Valéria e afirmou que é inocente de todas as acusações.

A operação desta segunda-feira foi batizada de Roleta Russa. Segundo o delegado Eduardo Freitas, o nome foi dado porque “ora os procedimentos davam certo, ora as pacientes sofriam necrose”. A suspeita da polícia é de que Paty usava silicone industrial em seus enxertos. Ao deter Paty Bumbum na casa dela, no mês passado, a polícia já tinha encontrado silicone industrial e seringas. Nesta segunda-feira, além de silicone industrial, agentes apreenderam ácido hialurônico. Paty alegou que o ácido seria usado para preenchimento labial.

Aplicar silicone industrial em pessoas é crime contra a saúde pública. Além disso, massoterapeutas não têm permissão para realizar tais procedimentos estéticos.

Hotéis

De acordo com a polícia, Thaiza Pimentel Esteves fazia reservas pras pacientes em dois hotéis do Recreio para procedimentos estéticos ilegais. Do meio do ano passado até o dia 20 de julho, segundo a polícia, Thaiza fez 37 reservas nos hotéis, todas no nome dela, mas pagas por Valéria.