Nesta quinta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro esteve em Florianópolis (SC) para participar da inauguração de um complexo de tiro e da aula magna do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. No evento, Bolsonaro falou sobre o excludente de ilicitude, proposto no projeto de lei anticrime. “Não é carta branca para matar, é carta branca para não morrer”, disse.