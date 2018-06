A poluição dos plásticos é tema de campanha da ONU: O combate ao lixo marinho inclui frear o uso de descartáveis e combater disposição incorreta

Metade do plástico consumido é descartável e pelo menos 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, prejudicando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção. Mas a poluição plástica atinge a todos: 90% da água engarrafada contém fragmentos de plásticos que vieram do descarte inadequado no meio ambiente.

A máquina não para. A cada minuto, 1 milhão de novas garrafas plásticas são compradas no planeta e 5 trilhões de sacolas plásticas são usadas no mundo durante um ano. Os dados são divulgados pela divisão de Meio Ambiente da ONU.

A poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos ao ambiente e à saúde e por isso é tema do Dia Mundial do Meio Ambiente. Segundo a entidade, o tema #AcabeComAPoluiçãoPlástica será celebrado em mais de 100 países com campanhas locais e compromissos de governos, empresas e entidades para o consumo responsável do plástico e atividades de limpeza de praias e rios durante toda a semana.

Dicas para poluir menos:

Carregue sacolas retornáveis

Sacola de pano bem dobrada vai bem na mochila ou na bolsa e serve para aquela paradinha no supermercado na volta para casa. Se você faz compras planejadas, então, é mais fácil ainda. Deixe num local bem à vista. Evite as sacolas plásticas.

Adote um carrinho de feira

Carrinho de feira é um ótimo aliado contra as sacolinhas plásticas dos supermercados. Adote um e se habitue a colocar os mantimentos sem saquinhos dentro dele.

Evite embalagem excessiva de alimentos

A quantidade de embalagens supérfluas é enorme. Prefira produtos com poucas embalagens nos supermercados.

Compre produtos a granel

Alguns mercados, empórios e quitandas têm frutas frescas e secas, cereais e grãos a granel. Leve seus potes para trazer cheios e não peça para colocar em saquinhos.

Use garrafa reutilizável para tomar água

Carregar na bolsa ou na mochila uma garrafa reutilizável cheia é uma ótima maneira de cortar o seu uso de plástico e economizar dinheiro. Garrafas plásticas são os itens mais numerosos da poluição dos plásticos.

Diga não aos canudos de plástico

Se você gosta ou precisa, compre um de alumínio. E da próxima vez que pedir bebida, rejeite o canudo. Os canudinhos que vêm nos sucos embalados em TetraPak são reciclados pela marca. Coloque dentro da caixa e mande para a coleta seletiva ou para um Posto do Entrega Voluntária.

Caneca pessoal

Copos de café de plástico ou isopor representam um grande problema de poluição. São leves e voam até mesmo quando são descartadas corretamente nas latas de lixo em espaços públicos. Se você bebe café no escritório, mantenha uma caneca em sua mesa de trabalho e rejeite os copos plásticos.

Diga não aos talheres descartáveis

Quem costuma fazer lanches ou refeições no trabalho, pode dexcia um jogo de talheres na gaveta. Nos pedidos de comida pronta entregue em casa, lembre-se de pedir para não trazerem talheres descartáveis.

Evite cosméticos com microplásticos

Eles estão presentes principalmente em esfoliantes e outros cremes abrasivos ou emolientes. Podem estar em formato de microesferas polietileno (PE), polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET), polimetilmetacrilato (PMMA), politetrafluoroetileno (PTFE) e nylon. São altamente poluentes porque os sistemas de tratamento de esgotos não possuem filtros que possam evitar seu escoamento nos cursos de água. Não compre.

Deixe seu comentário: