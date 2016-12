A Ponte do Guaíba recebe nova iluminação

A Smov (Secretaria Municipal de Obras e Viação), por meio da Divisão de Iluminação Pública, executará a revitalização da iluminação da Ponte do Guaíba. Ao todo, serão substituídos 60 postes que ganharão 60 novas luminárias em LED, em um investimento de 1,3 milhão de reais.

Segundo o Secretário da Smov, Rafael Fleck, entre as vantagens desta obra está a redução na conta de energia: “As luminárias com tecnologia LED consomem de 30% a 35% menos energia, mantendo um nível de iluminação superior as luminárias antigas. Isto se deve à alta eficiência do LED, que produz um grande fluxo luminoso”, destacou.

Entre os trechos que serão contemplados com a nova iluminação estão os acessos na avenida da Legalidade, Sertório e Freeway. A previsão de conclusão total da obra é março de 2017. (PMPA)

