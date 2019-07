A ponte entre as cidades gaúchas de Novo Hamburgo a Campo Bom já está em fase final de construção

Até o fim do ano, deve ser concluída a ponte que liga as cidades gaúchas de Novo Hamburgo e Campo Bom sobre o Arroio Pampa, na chamada “Avenida dos Municípios”, na estrada ERS-010. A obra, executada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul) terá 44 metros de comprimento por quase 13 de largura.

A última fase, já em andamento, abrange a construção dos aterros de acesso à estrutura e já tem praticamente metade do serviço finalizada. Equipes também trabalham na instalação dos elementos do encontro, incluindo a pista de rolamento, em Campo Bom. Em breve deve ser providenciado o aterro e a sinalização.

“Certamente o término dessa obra, que é um compromisso do Daer, deve trazer inúmeros benefícios, especialmente em relação a agilidade de deslocamento entre os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre”, ressalta o diretor-geral do órgão, Sívori Sarti.

A entrega da ponte no Vale do Caí é tratada pelo Palácio Piratini como uma das prioridades do Plano de Obras de 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. Ao todo, está previsto um investimento de R$ 1,2 milhão, proveniente do Tesouro do Estado.

As obras começaram há mais de dois anos e passaram por interrupções, atribuídas a problemas burocráticos relativos ao projeto de engenharia. Trata-se, no entanto, de uma promessa antiga do Daer e cujo cumprimento é aguardado pela comunidade do Vale do Sinos desde 1989.

Parceria

Por meio de um termo de cooperação técnica assinado com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), o Daer pretende estimular o desenvolvimento de estudos técnicos na área rodoviária. A iniciativa prevê que, pelos próximos cinco anos, os alunos da Escola de Engenharia possam pesquisar assuntos relativos às estradas estaduais, a partir de problemáticas reais.

O titular da Secretario de Logística e Transportes, Juvir Costella, chama a atenção para o fato de que a colaboração vai ao encontro do modelo de parcerias estimulado pelo governo do Estado. “Tão importante quanto construirmos para a sociedade é construirmos junto com ela.”

Ainda segundo ele, a união com o conhecimento acadêmico é mais uma etapa importante para a otimização de recursos. “Já somamos forças com municípios e iniciativa privada, a fim de dar melhores respostas à população. Conversei com o professor Daniel Garcia, da Escola da Engenharia, e percebi que havia interesse da UFRGS em obter dados e elementos técnicos que utilizamos”, prossegue Costella.

O termo Daer-UFRGS nasceu da necessidade de estudos mais aprofundados sobre o transporte de cargas. “Em paralelo, vi que os colegas também gostariam de fazer esse intercâmbio de conhecimentos com os alunos”, conta a engenheira Alessandra Ribeiro, superintendente de Transporte de Cargas do órgão estadual.

De acordo com ela, naturalmente a ideia se expandiu para todos os setores: “O Daer é uma instituição aberta e interessada no fomento da ciência. Quanto mais investirmos nela, mais conseguiremos atuar com excelência”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: