A população de Caracas tenta retomar a sua rotina em meio ao racionamento de energia

Os moradores de Caracas, na Venezuela, tentavam retomar a rotina nesta segunda-feira (1°) com uma jornada de trabalho de meio período por causa do racionamento de energia elétrica anunciado pelo governo de Nicolás Maduro, que mantém sem luz parte da capital e amplas regiões do país. A capital registrou apagões em algumas áreas do leste e do oeste, mas mantinha aparente normalidade depois dos protestos ocorridos no domingo por causa dos problemas no fornecimento de eletricidade e água. As informações são da agência de notícias Efe.

O principal meio de transporte, o metrô, não estava funcionando, por isso o Ministério dos Transporte colocou ônibus especiais em serviço. No entanto, era possível observar um fluxo moderado de pessoas caminhando nas avenidas, enquanto alguns pontos de ônibus estavam abarrotados de gente à espera de um veículo.

Segundo dados de fevereiro do Comando Intergremial de Transporte, que agrupa várias associações de empresas de transporte, pelo menos 90% dos 300 mil veículos que cobrem as diversas rotas do país estavam “tecnicamente parados” devido ao alto custo de algumas peças de reposição e à falta de outras. Nesta segunda-feira, as escolas não abriram por ordem do governo, mas algumas universidades privadas como a Universidade Católica Andrés Bello (UCAB) e a Monteávila decidiram manter suas atividades acadêmicas e administrativas.

Contudo, no interior do país, em regiões como Zulia (noroeste), Mérida (oeste), Anzoátegui (norte) e pelo menos outros dez Estados, os moradores relataram falhas elétricas “intermitentes”, que presumem se tratar do racionamento aplicado pelo governo.

Na noite de domingo, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou o início de um plano de racionamento de energia elétrica por 30 dias, tempo em que espera resolver as falhas apresentadas pelo sistema desde 7 de março, quando teve início a sequência de apagões dos quais responsabiliza a oposição e os Estados Unidos.

Maduro não ofereceu detalhes sobre como o racionamento seria aplicado, mas pediu paciência e “resistência”. Devido às falhas elétricas, o fornecimento de água também foi afetado e, segundo informou o governo Maduro, as autoridades trabalham para repor o serviço e atender as áreas mais afetadas com caminhões-pipa.

Organização dos Estados Americanos

O embaixador dos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmou nesta segunda-feira que fará o possível para que Gustavo Tarre seja reconhecido como representante da Venezuela na instituição após ter sido designado pelo líder opositor Juan Guaidó.

“Vamos fazer todo o possível para que o representante de Guaidó tenha assento na OEA”, disse à imprensa Trujillo, que hoje assumiu a presidência do Conselho Permanente da OEA, o que lhe dá maior capacidade para decidir quais projetos são submetidos a votação.

