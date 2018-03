A população em Porto Alegre poderá fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C neste domingo na Redenção

Neste domingo (25), quem for ao Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, poderá aproveitar para fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Oferecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o serviço estará disponível das 14h às 18h, na avenida José Bonifácio, próximo ao número 581. Haverá distribuição de preservativos, orientações e dicas de prevenção.

Com segurança e privacidade, o resultado sai em apenas 30 minutos, com dois consultórios para atendimento à população. A equipe é composta por servidores municipais da área da saúde. Após a realização dos exames, as pessoas com casos confirmados de sífilis já podem receber tratamento, com a aplicação da primeira dose de penicilina. A forma mais segura de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é usar camisinha na relação sexual.

O objetivo do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. A ideia ainda é que as pessoas diagnosticadas reagentes ao HIV não abandonem o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais.

Na Capital, o projeto é administrado pela Área de Infecções Sexualmente Transmissíveis da SMS. A população também tem acesso a testes rápidos nas unidades de saúde de referência, onde podem ser obtidas orientações e mais informações.

Leitos disponíveis

A prefeitura da capital gaúcha lançou nesta sexta-feira (23) o sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint), que permitirá o acompanhamento dos leitos disponíveis em Porto Alegre em tempo real, além de fornecer a atualização das solicitações de internação em caráter de urgência ou eletivas. Pela primeira vez, a administração municipal terá o mapeamento integrado das internações hospitalares. O lançamento integra a programação de aniversário dos 246 anos da Capital.

A iniciativa integra o Sistema de Informações para o Complexo Regulador, desenvolvido pela prefeitura, por meio da SMS e da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa). A plataforma web foi apresentada pelo coordenador do complexo regulador da SMS, Jorge Osório, para autoridades, representantes de hospitais e entidades da área da saúde.

O Gerint pode ser acessado em qualquer local com conexão à Internet. É um sistema que permite, por exemplo, a identificação do paciente através do Cartão Nacional de Saúde, identificação das unidades de Saúde e dos profissionais solicitantes e executantes pelo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (Cnes), além de permitir o compartilhamento de informações com os sistemas das unidades executantes e solicitantes.

Deixe seu comentário: