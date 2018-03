A praia tailandesa que ficou famosa após um filme com Leonardo DiCaprio será fechada por quatro meses e o número de visitantes será limitado após a sua reabertura

A praia Maya Bay, na Tailândia, famosa por ser o cenário do filme “A Praia” (2000), protagonizado pelo ator Leonardo DiCaprio, ficará fechada para visitantes por quatro meses durante o ano, a partir de junho, anunciou o Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem. Em um esforço de recuperação dos danos causados pela alta procura de turistas, o número de visitantes será limitado para dois mil por dia, após a sua reabertura, e barcos estão proibidos de atracar em suas proximidades, tendo seu acesso permitido somente pelo lado oposto da ilha.

As visitas não serão permitidas entre junho e setembro, para dar um “respiro” à natureza, que sofreu impactos ao longo dos anos pelo grande fluxo turístico – como danos às barreiras de corais, além de problemas de água poluída e lixo.

“É como se alguém trabalhasse durante décadas e nunca tenha parado. Com excesso de trabalho e cansada, toda a beleza da praia se foi. Precisamos de um descanso para a praia”, disse Thon Thamrongnawasawat, proeminente cientista marinho e membro do comitê nacional de estratégia da Tailândia para o desenvolvimento ambiental.

“As ilhas têm ecossistemas muito frágeis que simplesmente não aguentam tantas pessoas, com a poluição causada pelos barcos e pelos hotéis à beira-mar”, pelo que, por vezes, o encerramento é a única solução, disse Thamrongnawasawat à agência de notícias Reuters.

A presidente do Departamento Nacional de Parques e Vida Selvagem da Tailândia, Thanya Netithammakum, afirmou que “não é demasiado tarde para salvar as ilhas”, segundo a rede de TV CBS, “mas se não fizermos nada hoje, então acabará por ser”, disse.

Muitos parques nacionais tailandeses já tinham como regra permanecerem fechados por um período do ano, geralmente entre maio e outubro, mas, pela demanda de turistas, a famosa praia manteve-se aberta para visitação sem pausas desde as filmagens do longa de DiCaprio, em 1999.

Por dia, avalia-se que Maya Bay receba em média 200 barcos e quatro mil visitantes. Um estudo recente apontou que uma grande parte do recife de corais da área desapareceu, assim como a vida marinha. Ainda de acordo com a avaliação dos especialistas, outras praias de resorts do Sudeste asiático estão ameaçadas.

Outras praias tailandesas já adotaram a medida. A ilha de Koh Tachai ficou fechada durante a alta temporada de 2017 para tentar reduzir os impactos ambientais provocados pelo grande número de visitas.

Em 2017, a Tailândia foi visitada por mais de 35 milhões de turistas, um aumento significativo face aos 10 milhões de turistas registados em 2000, ano de estreia do filme “A Praia”.

