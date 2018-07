A Prawer Chocolates reinaugurou a sua loja no shopping Praia de Belas, em Porto Alegre

A Prawer Chocolates reabriu na terça-feira (17), no shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, as portas de uma de suas lojas mais tradicionais com um evento para convidados e imprensa.

Desde 1991 no shopping, esta é uma das operações mais antigas da marca, por onde se estima que circulem cerca de 5 mil clientes por mês. Além de comercializar os famosos chocolates artesanais, o local oferece cardápio variado que inclui cafés, salgados e sorvetes com calda de chocolate.

No ano passado, a Prawer investiu no interior do Rio Grande do Sul e inaugurou a segunda loja em Santa Maria. Em 2018, abriu as portas em Sorriso, no Mato Grosso.

