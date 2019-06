A preço de cerveja? Gol e Ambev venderão passagens durante jogo do Brasil nesta terça-feira

A companhia aérea Gol anunciou que venderá passagens internacionais a R$ 3,90 durante o jogo do Brasil contra a Venezuela nesta terça-feira (18) pela Copa América. O preço não inclui taxas de embarque. A ação é uma parceria com a Ambev, fabricante da marca de cerveja Brahma.

Os bilhetes serão de ida e volta, partindo do aeroporto de Guarulhos em São Paulo, para Buenos Aires, Montevidéu, Quito, Santiago, Assunção e Santa Cruz de la Sierra, para viajar entre 3 e 11 de novembro; e Lima, para viajar entre 20 e 28 de dezembro.

As passagens promocionais serão vendidas das 21h30 às 23h30 desta terça, exclusivamente pelo site da Gol. De acordo com as empresas, cerca de 100 bilhetes serão vendidos.

