A prefeitura de Porto Alegre ainda tem bolsas gratuitas para o supletivo de Ensino Fundamental

Para quem tem interesse em concluir o Ensino Fundamental, a prefeitura de Porto Alegre oferece bolsa gratuita no Centro Histórico para o curso de EJA (Educação de Jovens e Adultos) – antigo “supletivo” – da escola Monteiro Lobato. A iniciativa é desenvolvida pela Smed (Secretaria Municipal da Educação) em parceria com a instituição.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, no setor de atendimento ao público da Unidade de Gestão de Vagas da Smed. Endereço: Rua dos Andradas nº 680 (Centro Histórico), das 9h às 16h30min.

Do total de 240 vagas previstas pelo projeto, restam apenas 20, no turno da tarde (13h30min às 17h30min). A oferta é para os anos finais do Ensino Fundamental, sendo que os pré-requisitos incluem escolaridade incompleta até a 5º série e idade mínima de 15 anos. Não é preciso morar na capital gaúcha para concorrer.

Conforme o titular da Smed, Adriano Naves de Brito, o aluno poderá concluir as aulas em um ano, avançando assim de forma mais rápida nos estudos. A unidade de EJA Monteiro Lobato também está localizada na Rua dos Andradas, no número 1.180.

Os candidatos devem se apresentar com foto 3×4, histórico escolar, original e cópia de RG e CPF e comprovante de residência – maiores de 18 anos precisam levar também o título de eleitor e, no caso dos homens, o certificado de reservista.

Emprego

Já para quem está à procura de emprego, 237 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal. As oportunidades, em sua maioria, são para sinaleiro na orientação de guindastes e equipamentos similares (51 vagas), seguida de operador de guindaste móvel (28).

A unidade, localizada na esquina das avenidas Mauá e Sepulveda (Centro Histórico), atende das 8h às 17h. O candidato precisa comparecer com carteira de trabalho, comprovante de residência e carta de encaminhamento obtida por meio do aplicativo “Sine Fácil”, disponível para download no Google Play ou pessoalmente em qualquer endereço do Sine.

(Marcello Campos)

