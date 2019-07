A prefeitura de Porto Alegre bloqueou o acesso ao Mirante Olhos Atentos, na Orla do Guaíba

A prefeitura bloqueou o acesso ao mirante Olhos Atentos, na Orla Moacyr Scliar. A restrição é uma medida preventiva de segurança para evitar acidentes, já que o limite máximo de 20 pessoas, expresso em placa informativa afixada na entrada da plataforma, não é respeitado.

Por orientação da Defesa Civil, baseada em relatório do Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) procedeu o bloqueio da obra de arte, a fim de impedir o trânsito, a permanência e a reunião de pessoas no local. O espaço foi isolado e a Guarda Municipal realiza o monitoramento por meio das câmeras de videomonitoramento e guarnições que atuam no patrulhamento da orla.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) já realizou diversas abordagens para reforçar a orientação sobre o uso correto do mirante. Porém, principalmente aos fins de semana, o fluxo de visitantes muito grande e o uso da plataforma ocorre de forma desordenada.

Este é o segundo bloqueio desde a inauguração da orla, quando o acesso ao mirante, fechado de 2009 a 2018 por problemas no piso, foi reaberto. O primeiro ocorreu em julho de 2018 também pelo mau uso. Durante as obras de revitalização do trecho 1 da Orla Moacyr Scliar, o mirante, doado pelo artista plástico José Resende, em 2005, teve o piso de ferro renovado, o que permitiu sua reabertura, mas para um número limitado de 20 pessoas.

Como forma de garantir a integridade dos frequentadores, a prefeitura não trabalha com uma previsão de liberação do acesso.

Atividades de conscientização

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) promove neste sábado (20), a partir das 16h, ação de sensibilização na Orla Moacyr Scliar. A iniciativa conjunta com a Smile Flame tem o objetivo de chamar a atenção dos frequentadores para a necessidade de se responsabilizarem pelo encaminhamento correto dos resíduos. Uma obra de arte feita com resíduos, oficinas de reaproveitamento de materiais e shows musicais integram as atividades promovidas pela Smile Flame, Vandal e Bar do Espartano.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea) da Smams receberá reforço da Smile Flame na realização do projeto Orla Sempre Limpa. Durante as abordagens, além da orientação para o descarte dos resíduos gerados nos locais adequados, os frequentadores da Orla serão convidados a participarem da ação Deu Arte no Lixo, que ocorrerá das 16h às 21h, no Bar do Espartano, localizado em frente à orla (av. Edvaldo Pereira Paiva, 71). Na oportunidade, será exposta uma obra de arte feita pelos artistas Alice Michalski, Nico Andrade e Lorenzo Galeano com resíduos coletados ao longo de uma semana, em dez pontos da cidade, incluindo a orla.

Também estão previstas a realização de oficinas de reaproveitamento de resíduos e shows musicais. O evento Deu Arte no Lixo é uma realização da Smile Flame, Vandal e Bar Espartano.

A Unea também realizará o projeto Orla Sempre Limpa neste domingo (21).

