A prefeitura de Porto Alegre capacitou para o mercado de trabalho um grupo de 70 pessoas em situação de rua

Nessa quinta-feira, a prefeitura de Porto Alegre entregou os certificados de conclusão de cursos e oficinas de capacitação para 70 pessoas em situação de rua e albergados, além de conseguir vagas para cinco pessoas no mercado de trabalho. A ação faz parte do projeto de inclusão social desenvolvido pela SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) em conjunto com o Sine Municipal.

As atividades contaram com um total de aproximadamente 100 inscritos. Desse grupo, 36 foram formados pela Escola do Trabalhador, sendo que vário deles em mais de uma atividade. Por meio de convênio entre o Sine e o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), foram 34 capacitados.

Os cursos oferecidos foram voltados para áreas que apresentam demandas de vagas: “Agente Comunitário de Saúde”, “Cuidando de Pessoas Idosas”, “Introdução ao Português”, “Inglês Aplicado ao Trabalho”, “Segurança da Informação”, “Introdução ao Excel” e “Gestão da Qualidade”.

O projeto teve início no mês de agosto, a partir dos frequentadores do restaurante provisório montado no Ginásio Tesourinha e seguiu em etapas. Primeiro foram oferecidos os cursos de capacitação; posteriormente, a entrega dos certificados e agora será a empregabilidade e o acompanhamento. As empresas Rudder, Explorer, Boreal Serviços, RH Mundial e IF 3 realizaram um total de 300 entrevistas.

Um dos contemplados foi o albergado Luiz Miguel de Jesus, que realizou os cursos de cuidador de idosos e idioma espanhol aplicado ao trabalho. Enquanto não consegue emprego nessas áreas, ele atuará como segurança no Acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia (Centro Histórico). Aniversariando nessa quinta-feira, Luiz disse que os certificados foram um presente e contou que o seu sonho é a compra da casa própria para ele e a esposa.

Manifestações

Presente na solenidade, a advogada e primeira-dama municipal Tainá Vidal destacou que a criação vagas de trabalho por meio de ações desse tipo ajuda a combater uma realidade cruel e contribui para melhorar a vida de muita gente, incluindo jovens e adultos. “Dados do IBGE apontam que o Brasil tem atualmente 12,6 milhões de desempregados, uma taxa de 11,8%”, mencionou. “E mais de 24 milhões de pessoas vivem de subempregos, sobrevivendo por conta própria, sem carteira assinada.”

Ainda segundo ela, os objetivos da prefeitura com a iniciativa são gerar trabalho e renda e fazer a população mais capacitada para o aproveitamento no mercado de trabalho: “Boa sorte a todos os candidatos e que hoje seja um dia muito especial, um dia de mudanças para o melhor na vida de cada um de vocês”.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia, afirma que a qualificação é fundamental, pois muitas vezes existe a vaga mas falta a devida capacitação: “Tenho a certeza de que todos que aqui estão não querem nada de graça, querem sim ganhar o seu dinheiro por meio do próprio trabalho”.

“Estamos tentando, cada vez mais, humanizar os espaços”, prosseguiu. “Hoje temos ‘espaço kids’ para aquelas mães que não têm com quem deixar seus filhos para virem até aqui, bem como o ‘Cabide Solidário’ para que os candidatos a uma vaga de emprego possam pegar uma roupa social adequada para a entrevista. É importante devolver a autonomia a essas pessoas, permitindo que possam ser donas dos seus próprios destinos.”

Na avaliação do diretor-geral de Trabalho, Emprego e Renda e diretor do Sine Municipal, Nelson Beron, a iniciativa oferece às pessoas oportunidade de buscarem uma nova vida, com dignidade e autonomia financeira: “Ofertamos todas as etapas, desde a emissão da carteira de trabalho até a aproximação com as empresas. Ao decorrer dos cursos, descobrimos que há muitos capacitados para o mercado, porém desempregados, então precisamos solucionar essa questão”.

(Marcello Campos)

