A prefeitura de Porto Alegre começou a sinalização da faixa exclusiva para ônibus na avenida Independência

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) iniciou o serviço de sinalização da nova faixa exclusiva de ônibus no eixo das avenidas Independência e Mostardeiro, em Porto Alegre. Ao todo, a medida contemplará a partir de outubro nove linhas de transporte coletivo que atendem diariamente pelo menos 38 mil passageiros.

Segundo a prefeitura, o resultado será uma diminuição média de sete minutos (75%) no tempo de percurso na avenida (atualmente são nove minutos e meio). Já na Mostardeiro a redução é estimada de quatro e meio para três minuto (67%).

Esse é o primeiro novo projeto a ser implantado no âmbito de um programa de priorização do transporte coletivo, prevendo mais que o dobro de faixas desse tipo, aumentando de 17 para 39 quilômetros em 16 trechos da Capital (aumento de 130%) nos próximos seis meses. “Serão beneficiados diariamente 450 mil usuários, com ganhos significativos no tempo de deslocamento em horários de maior fluxo”, promete a administração municipal.

Detalhes

Serão demarcados por uma sinalização azul contínua cerca de 1,2 mil metros na Independência e 500 metros na Mostardeiro, com circulação exclusiva de segunda a sexta, das 6h às 9h e das 16h às 20h, no sentido Centro-Bairros. Nos demais períodos, a circulação de automóveis será permitida.

“A implantação de faixas exclusivas de ônibus é uma das políticas públicas mais eficientes”, destaca Sérgio Avelleda, secretário municipal de Mobilidade e Transporte da capital paulista em 2017 e 2018 e hoje diretor mundial de Mobilidade Urbana do WRI Ross Center for Sustainable Cities, órgão que apoiou a Prefeitura de Porto Alegre no projeto Ruas Completas.

Ele também menciona o baixo investimento e o custo reduzido de manutenção de uma obra que proporciona ao usuário do transporte público maior rapidez e confiabilidade, pois o ônibus é isolado dos engarrafamentos e demais interferências do trânsito de veículos: “Com isso, mais pessoas são beneficiadas e o transporte público fica mais atrativo”.

“O transporte público é muito mais eficiente do ponto de vista energético e muito menos poluente por passageiro transportado do que o carro. E privilegiar o espaço para o transporte público é a expressão da democracia”, complementa Avelleda.

Próxima etapa

Após esta fase, será implantada a sinalização na avenida Goethe, junto ao Parcão, onde os trabalhos já começaram. A faixa a ser implantada no sentido Sul-Norte beneficiará 62 mil usuários ao dia em oito linhas de ônibus, com redução de 67% no tempo de viagem do trecho de 400 metros, que passa dos três minutos atuais a ser percorrido em apenas um minuto.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, destaca que a qualidade de vida de uma população está ligada, também, à qualidade do transporte público. “Não é só uma obra, mas uma mudança de cultura. É uma missão priorizar o coletivo para quem mais precisa”, afirma.

A DCVU (Divisão de Conservação de Vias Urbanas) tem atuado em diversas frentes para requalificação asfáltica de trechos que receberão as faixas exclusivas. Entre os locais que já receberam intervenções estão as avenidas Independência, Mostardeiro, Goethe, Mauá, Loureiro da Silva (sentido túnel), Paulo Gama e Luiz Englert.

Locais que receberão faixas exclusivas: Avenida Independência, Mostardeiro, Goethe, Rua da Conceição (dois sentidos), avenida Mauá, avenida João Goulart, Loureiro da Silva (sentido túnel), Paulo Gama-Luiz Englert, avenida Siqueira Campos, avenida Ipiranga trecho 2I e 3, avenida Silva Só, avenida Azenha, avenida 24 de Outubro e avenida Plínio Brasil Milano.

(Marcello Campos)

