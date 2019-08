A prefeitura de Porto Alegre encerrou a Campanha do Agasalho de 2019 com recorde de arrecadação

Ao encerrar oficialmente nessa terça-feira a Campanha do Agasalho de 2019, a prefeitura de Porto Alegre comemorou os resultados recordes da ação. Foram 341,9 mil roupas, calçados, cobertores e outras peças arrecadadas em quase quatro meses, desempenho mais de 20% acima do esperado. Os donativos beneficiaram 70,6 mil pessoas e 208 entidades, números que também superaram os de edições anteriores.

Com o slogan “Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos”, a iniciativa chegou ao fim com uma cerimônia em frente à sede do Executivo, no Centro Histórico, com direito a discursos e abertura de uma exposição de imagens produzidas sobre o tema pela equipe de fotógrafos da Casa. Os trabalhos podem ser conferidos na área em torno da Fonte Talavera, no Paço Municipal.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior dedicou parte de sua fala aos servidores, entidades, empresas parceiras e voluntários engajados à iniciativa, a exemplo do antigo funcionário municipal Odilon Laranjeiras, que durante o período da campanha dedicou o seu horário de almoço para ajudar na separação de itens doados, em uma central de triagem no bairro Azenha.

Na cerimônia, também foram entregues placas em homenagem a outras três colaboradoras da central de triagem: a servidora Maidi Ellwanger e as voluntárias Christy Mizushima e Cristina Hofer, que receberam a honraria em frente à grande “piscina de bolinhas” instalada para indicar a evolução da campanha em doações.

A titular da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), Comandante Nádia, ressaltou o fato de empresas e parceiros terem disponibilizarado mais de 70 pontos de coleta. Ela elogiou, ainda, a participação voluntária da Defesa Civil, do Exército e de todas as pastas municipais. “Superamos em muito a meta de 270 mil peças e a nossa cidade mostrou o seu potencial de solidariedade. Diminuímos o sofrimento do próximo”, sublinhou.

Por sua vez, a primeira-dama do Município, Tainá Vidal, agradeceu pelas doações de roupas infantis e pelo engajamento das esposas dos secretários municipais e do vice-prefeito, Gustavo Paim: “Estamos muito felizes por saber que aquecemos o coração de quem recebeu agasalhos de boa qualidade”, frisou. “A campanha ainda não terminou, porque há doações sendo contabilizadas e as entregas continuarão enquanto houver itens disponíveis.”

Jornalista e secretária de Comunicação do governo do Estado, Tânia Moreira também deu o seu recado, desejando chegar logo o dia em que não sejam mais necessárias campanhas como essa. “As dívidas sociais são de todos nós, e sei que já estariam resolvidas, se isso dependesse do prefeito Nelson Marchezan Júnior”, finalizou.

Também marcaram presença no evento o presidente do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre), Paulo Kruse, o presidente do Tribunal de Justiça Militar, coronel Paulo Roberto Mendes, o chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Julio Cesar Rocha Lopes, o vereador José Freitas, os secretários municipais Luciano Alabarse (Cultura), Ramiro Rosário (Serviços Urbanos), Orestes de Andrade Junior (Comunicação) e Marcelo Gazen (Infraestrutura e Mobilidade Urbana), além de representantes da Brigada Militar, Inter, Grêmio, entidades e veículos de comunicação como a Rádio Grenal.

