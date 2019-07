A prefeitura de Porto Alegre encomendou um projeto de revitalização de algumas das principais ruas do Centro Histórico

A prefeitura de Porto Alegre contratou a empresa Encop Engenharia para elaborar um projeto de revitalização de algumas das mais importantes e movimentadas vias públicas do Centro Histórico da capital gaúcha. O serviço tem custo de aproximadamente R$ 360 mil, financiados pelo banco CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e servirá de base para uma licitação a ser lançada no ano que vem.

Essa iniciativa contempla as ruas dos Andradas e Uruguai, bem como os 30 mil metros quadrados que abrangem a General Vitorino, Otávio Rocha, Voluntários da Pátria, Marechal Floriano Peixoto, Vigário José Inácio, Doutor Flores e Borges de Medeiros (entre Salgado Filho e Praça Montevidéu, sede da administração municipal).

O prazo previsto para conclusão do projeto executivo é de seis meses, incluindo a proposta urbanística, projetos complementares, orçamento e especificações, que determinarão detalhadamente como serão as obras. Já o lançamento da licitação para execução das obras está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. O prazo de conclusão, por sua vez, dependerá do que será proposto.

Assim definiu o prefeito Nelson Marchezan Júnior, ao comentar o plano: “Um conjunto de estratégias da prefeitura para tornar o Centro Histórico mais agradável, seguro e acessível à circulação de veículos e pedestres”. O titular da Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), Marcelo Gazen, vai na mesma linha, ao sublinhar que o projeto contribuirá para que o Centro Histórico da Capital se torne um polo de atração turística, cultural, comercial e de serviços.

Já a secretária de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, salienta que a reestruturação administrativa e ações para reequilíbrio financeiro têm permitido ao Município viabilizar ações com essa característica: “São projetos que complementam o investimento para revitalização do Trecho 1 da Orla Moacyr Scliar, feito também com recursos do banco CAF e em um local que atrai milhares de visitantes, grandes eventos, além de ser atualmente um dos principais cartões postais de Porto Alegre.

Detalhes

A revitalização prevê ações como alargamento e qualificação de passeios e mobiliário urbano, bem como a implantação de redutores de velocidade, em especial nos cruzamentos viários, privilegiando a segurança e acessibilidade universal. Também será incrementada a iluminação pública, a sinalização e o sistema de videomonitoramento

O calçadão é o foco da iniciativa tanto na Rua dos Andradas (no trecho que vai da General Câmara até a Marechal Floriano) quanto na Uruguai (entre Andradas e José Montaury). Também estão incluídos no projeto os cruzamentos, em uma área aproximada de 4,77 mil metros quadrados. O valor do contrato dos projetos executivos para essa finalidade é de R$ 116,9 mil.

A prefeitura ressalta, ainda, que o objetivo das obras é requalificar o espaço público do calçadão da rua dos Andradas, a via mais antiga e um dos mais tradicionais espaços públicos de Porto Alegre, onde se localizam alguns dos principais pontos turísticos, instituições culturais e monumentos arquitetônicos da cidade: “A recuperação dos passeios públicos e da pavimentação, e a implementação de acessibilidade universal vão melhorar a circulação tanto para os veículos (ocasional) quanto para pedestres”.

(Marcello Campos)

