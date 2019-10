A prefeitura de Porto Alegre lançou um edital para exploração comercial do “”Bar do Lupi”, no Centro Municipal de Cultura

A prefeitura de Porto Alegre lançou o edital de Permissão de Uso para exploração comercial do “Bar do Lupi”, localizado em dos espaços do grande saguão do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (avenida Erico Verissimo nº 307, quase esquina com a Ipiranga). Sem concessionários desde 2016, o estabelecimento funciona como bar, café, lancheria e restaurante.

O edital foi publicado na edição da última sexta-feira, no Diário Oficial do município. A abertura do pregão está marcada para o dia 24 deste mês (quinta-feira), às 10h, por meio do aplicativo “Licitações” do Portal Eletrônico, onde os concorrentes devem apresentar maior valor mensal para uso do espaço – o mínimo fixado é de R$ 1.950 e o prazo de vigência da permisssão será de 24 meses.

O local recebe atividades culturais durante todo o ano, a cargo da programação contínua do Teatro Renascença, Sala Álvaro Moreyra, Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães e Atelier Livre Xico Stockinger. Além disso, o saguão (com três espaços) recebem exposições de artes plásticas, instalações e outras atividades culturais, sempre abertas ao público.

A movimentação cultural é uma das mais intensas da capital gaúcha. De acordo com a SMC (Secretaria Municipal da Cultura), responsável pelo Centro (onde conta com algumas de suas coordenações setoriais), circulam por suas instalações mais de 50 mil pessoas por ano. Atualmente, o “Bar do Lupi” está desocupado, assim como o café da Cinemateca Capitólio, por exemplo.

Personagem famoso

O nome do estabelecimento é inspirado no cantor e compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974). Além de sua importância artística, ele nasceu e cresceu em uma casa próxima ao ponto onde se localiza hoje o CMC e que até a década de 1970 fazia parte da Ilhota, espécie de vila popular situada entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus.

(Marcello Campos)